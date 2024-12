O que comer para dar sorte no Réveillon? Veja 5 receitas

Quando o fim do ano se aproxima, tradições ganham destaque, especialmente aquelas que prometem atrair sorte, amor, saúde e prosperidade para o próximo ciclo. Entre as superstições, a comida tem um papel fundamental, pois os pratos consumidos no Réveillon costumam estar carregados de significados e simbolismos.

Se você quer começar o ano com o pé direito e o estômago feliz, o Diário do Nordeste separou cinco receitas que, além de deliciosas, prometem trazer boas energias para 2025.

1. Lentilha da prosperidade

A lentilha é um clássico de ano-novo, especialmente no Brasil. Acredita-se que, por ser pequena e se multiplicar durante o cozimento, ela simboliza fartura e dinheiro.

Ingredientes

1 xícara de lentilha

1 cebola picada

2 dentes de alho

1 folha de louro

Sal, pimenta e cheiro-verde a gosto

Modo de preparo

Cozinhe a lentilha com água e a folha de louro até ficar macia. Em outra panela, refogue o alho e a cebola. Misture a lentilha cozida, ajuste os temperos e finalize com cheiro-verde.

2. Salada de romã para sorte no amor

As sementes de romã são sinônimo de fertilidade e abundância. Diz a tradição que, após comer a fruta, é bom guardar as sementes na carteira para atrair fortuna.

Ingredientes

1 xícara de sementes de romã

2 folhas de alface-americana

1 punhado de rúcula

1/2 xícara de queijo branco em cubos

Molho de azeite, limão e mel

Modo de preparo

Monte as folhas em uma travessa, distribua o queijo e as sementes de romã por cima, e regue com o molho.

3. Peixe grelhado para avançar na vida

Peixes, como o salmão ou a tilápia, simbolizam a capacidade de seguir em frente, já que nadam continuamente.

Ingredientes

2 filés de salmão

Suco de 1 limão

1 ramo de alecrim

Sal, pimenta e azeite a gosto

Modo de preparo

Tempere os filés com sal, pimenta, limão e alecrim. Aqueça uma frigideira antiaderente com azeite e grelhe o salmão até dourar dos dois lados.

4. Salada de uvas com creme de queijo e nozes para boas energias

A uva é uma das frutas mais simbólicas das celebrações de fim de ano. Reza a tradição que comer 12 uvas à meia-noite, uma para cada mês do ano, atrai prosperidade, saúde e boas energias.

Ingredientes

2 xícaras de uvas (verdes ou roxas), cortadas ao meio e sem sementes

1 xícara de cream cheese ou queijo cottage

1/2 xícara de iogurte natural

1 colher (sopa) de mel

1/2 xícara de nozes picadas

1 colher (sopa) de suco de limão

Folhas de alface ou rúcula para decorar (opcional)

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o cream cheese, o iogurte, o mel e o suco de limão até formar um creme homogêneo. Adicione as uvas cortadas ao meio e misture delicadamente para não amassá-las. Transfira para uma travessa e polvilhe as nozes picadas por cima. Se desejar, sirva sobre folhas de alface ou rúcula para uma apresentação elegante.

5. Manjar branco com calda de ameixa para bons presságios

A sobremesa clássica representa pureza e um recomeço doce.

Ingredientes

1 litro de leite

200 ml de leite de coco

1/2 xícara de açúcar

5 colheres (sopa) de amido de milho

1 xícara de ameixas secas

1/2 xícara de açúcar para a calda

Modo de preparo

Misture os ingredientes do manjar e leve ao fogo, mexendo até engrossar. Despeje em uma forma untada e leve à geladeira. Para a calda, ferva as ameixas com açúcar e um pouco de água. Sirva sobre o manjar.

