Quais os concursos públicos mais esperados para 2025? Veja lista

A oportunidade da carreira no serviço público se fez presente em diversos concursos durante todo o ano de 2024, com muitos certames concluídos e outros ainda em andamento.

Com vários editais já confirmados e outros previstos para 2025, o ano que se inicia tende a ser promissor para concurseiros de todo o País, com oportunidades distribuídas em diversas áreas.

De acordo com o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA 2025) encaminhado ao Congresso, estão previstas mais de 57 mil vagas para provimentos em concursos públicos federais.

Novos concursos

Na avaliação do professor Eduardo Cambuy*, da plataforma Gran Concursos, entre os certames mais aguardados de 2025 estão o concurso do Ministério Público da União (MPU), do Banco do Brasil, da Polícia Federal (PF), da Polícia Rodoviária Federal (PRF), além de diversas seleções locais para o Distrito Federal. (Veja mais detalhes abaixo)

"Tem várias outras em áreas administrativas, ambientais e jurídicas, como o Ibama e outras instituições de relevância nacional", lista o professor.

Ministério Público da União

Segundo o Ministério Público Federal (MPF), o 11º Concurso Público para servidores do Ministério Público da União (MPU) tem edital de abertura das inscrições previsto para o primeiro trimestre de 2025. A Fundação Getúlio Vargas (FGV) é a banca organizadora do concurso, conforme extrato do contrato publicado neste ano.

Serão disponibilizados cargos para técnico e analista em diversas áreas de atuação, com as vagas disponíveis no momento e formação de cadastro de reserva para nomeações futuras.

Os aprovados poderão ser nomeados para qualquer um dos quatro ramos do MPU: Ministério Público Federal (MPF), Ministério Público do Trabalho (MPT), Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) e Ministério Público Militar (MPM).

Conforme Eduardo Cambuy, para o certame são esperados conhecimentos em áreas como Língua Portuguesa, Direito Constitucional e Administrativo.

Banco do Brasil

O último concurso do Banco do Brasil teve vigência prorrogada, e candidatos aprovados para o cargo de escriturário podem ser convocados até julho de 2025. Apesar disso, um novo edital está nas expectativas de muitos concurseiros após o fim da validade atual.

O certame passado teve quase 1,5 milhão de inscritos e foi organizado pela Fundação Cesgranrio, que ainda possui contrato com o banco, possibilitando assim a realização de novas seleções.

Para as provas, Eduardo Cambuy destaca o conteúdo de Língua Portuguesa, Matemática Financeira e conhecimentos sobre o setor bancário, que deve ser o de maior peso. "No anterior representou quase 70% da prova", disse.

Polícia Federal

Um novo concurso público da Polícia Federal (PF) foi autorizado pelo Governo, com a oferta de 192 vagas para provimento aos cargos de agente administrativo (de nível médio) e carreiras administrativas de nível superior.

Assinada pela ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, a portaria que autoriza o certame foi publicada no Diário Oficial da União do dia 6 de dezembro e prevê a publicação do edital no prazo de seis meses, ou seja, até junho de 2025.

Polícia Rodoviária Federal

Outro concurso esperado para 2025 é da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), um ofício enviado pela corporação solicita a abertura de edital com 5.137 vagas.

Do total de vagas solicitadas, 4.902 são para policial rodoviário federal e 235 para agente administrativo.

"A Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal devem lançar editais com disciplinas como Direito Penal, Processual Penal e Legislação de Trânsito, além dos exigentes Testes de Aptidão Física (TAF), que requerem preparação antecipada", comentou Eduardo Cambuy.

Concursos no Ceará

Em relação a certames para o Ceará, segundo avaliação do professor Heron Lemos**, do curso Tiradentes, os concursos mais aguardados para 2025 são:

Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE);

Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE);

Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE);

Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE);

Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE).

Polícias militar e civil

Um novo concurso da Polícia Militar do Ceará (PMCE) deve ter edital publicado em breve. Em agosto deste ano, o governador Elmano de Freitas (PT) anunciou o certame como parte das estratégias do programa "Ceará contra o Crime", que prevê 2,6 mil vagas de concursos para as forças de Segurança do Estado.

Do total, estão previstas mil vagas para o cargo de soldado da PMCE. Neste mês de dezembro, o governo do Ceará convocou 170 novos policiais militares remanescentes do último concurso público, realizado em 2022.

Outras 500 vagas de nível superior estão previstas para a Polícia Civil do Ceará (PC-CE), e mais 500 para o Corpo de Bombeiros do Estado (CBMCE), voltado para praças e oficiais.

Tribunal de Justiça

Um novo edital para concurso do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará também é esperado para 2025, com vagas de nível superior para cargos de técnico e analista.

O novo certame já tem comissão formada e, em outubro passado, o TJCE publicou uma portaria com acréscimo de cargos nas áreas de Engenharia Civil e Tecnologia da Informação. Também serão ofertadas oportunidades para profissionais de Contabilidade, Serviço Social e Psicologia.

No último concurso para o órgão, realizado em 2023, foram ofertadas 50 vagas para técnico judiciário, com salários de até R$ 5,6 mil.

Ministério Público

No dia 19 de dezembro, a Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) aprovou o Projeto de Lei que cria 100 cargos para o Ministério Público do Ceará (MPCE), a serem preenchidos por meio de concurso público.

Foi autorizada a abertura de 85 vagas para o cargo de técnico ministerial, de nível médio, e 15 para o cargo de analista ministerial, de nível superior.

Algumas das vagas poderão ser preenchidas por meio do chamamento de aprovados no certame de 2019, que é vigente até 2025, enquanto outras devem ser contempladas por meio de um novo edital.

Uma comissão para a realização de um novo concurso já está formada no órgão. A expectativa é de que o edital seja lançado em 2025. A banca responsável deve ser o Cebraspe.

*Eduardo Cambuy é professor de língua portuguesa e redação, e mentor do Gran Concursos.

**Heron Lemos é professor de Administração Geral, Pública, gestão de pessoas e Administração de Recursos Materiais, atuante em diversos cursos como Tiradentes Concursos, Gran Concursos e Estratégia Concursos.