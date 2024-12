Como controlar a ansiedade antes de provas de concursos públicos? Veja dicas de especialista

A aprovação em um concurso público aparece como meta principal de vida de muitos brasileiros, exigindo muita organização, dedicação e longos períodos de estudos. Diante da pressão imposta pelo sonho da nova carreira, é comum que muitos candidatos fiquem ansiosos durante o processo.

Sentir-se ansioso é normal em determinadas situações, mas, sem os devidos cuidados, essa condição emocional pode atrapalhar o desempenho na hora das provas.

Para entender mais sobre a ansiedade e o que pode ser feito para ajudar no controle, o Diário do Nordeste conversou com a psicóloga Érica Machado*.

O que é ansiedade?

De acordo com a especialista, a ansiedade faz parte das emoções primárias e é uma resposta emocional do corpo a condições de medo, preocupação e a tudo que possa ameaçar a integridade física e psicológica da pessoa. Se não tratada, pode desregular o sono e causar sintomas físicos como taquicardia, dores de cabeça, formigamento dos membros, boca seca e falta de ar.

No contexto dos concursos públicos, a psicóloga avalia que a ansiedade gerada ao longo dos estudos pode ficar ainda mais pesada com o tempo, em razão das altas expectativas impostas a partir da aprovação.

"Todos nós lidamos com provas habituais que têm o seu grau de ansiedade envolvido, mas o concurso tem o aspecto mais específico, porque geralmente as pessoas se preparam por muito tempo. E também não é só da prova em si, mas é tudo que está dependendo dessa prova para acontecer, toda a expectativa que um concurso tem sobre a vida da pessoa. Então, a partir daquele momento, a pessoa vai sair da casa dos pais, vai começar a vida profissional, vai cuidar da família, vai ter estabilidade... É uma ansiedade que é maior, não apenas por conta da prova, mas por conta de tudo que está ligado ao concurso", afirma.

Legenda: Se não tratada, a ansiedade pode desregular o sono e causar sintomas físicos como taquicardia, dores de cabeça, formigamento dos membros, boca seca, e falta de ar Foto: Shutterstock

A ansiedade mais intensa, de acordo com a profissional, pode desregular as emoções do indivíduo, causando nervosismo e impedindo a capacidade de focar em soluções, o que reflete diretamente na boa resolução da prova. Por isso, uma autocobrança excessiva, sentimentos de culpa, e demais pensamentos negativos devem ser evitados.

"A tensão excessiva às vezes leva a pessoa a ficar tão desregulada que ela pode até ter um branco na hora da prova, ficar tão nervosa que ela não consegue entender o enunciado, ela não tem aquela tranquilidade de raciocinar e conseguir trazer a memória ali, resgatar e operacionalizar cognitivamente aquele conhecimento dela. A pessoa pifa e não consegue tirar bom proveito daquilo que ela se esforçou por meses e às vezes por anos", considera.

Veja também Papo Carreira Avaliação psicológica em concursos públicos: veja como funciona e como se preparar Papo Carreira Como conciliar trabalho e estudo para concurso público? Especialista dá dicas de como se organizar Papo Carreira O que comer antes de prova de concurso público? Nutricionista dá dicas de como se alimentar

Como lidar com a ansiedade em concurso público?

Conforme Érica Machado, evitar que o nervosismo bloqueie o raciocínio e afete o desempenho na prova vem de um preparo que não é no dia, mas de uma mentalidade em construção há mais tempo.

O primeiro passo para lidar com essa ansiedade, diz ela, é cuidar da relação do candidato com a cultura do concurso, entendendo o que cabe e o que não cabe na trajetória dele, na rotina de estudo, e sem abrir mão de outras áreas da vida, como manter uma boa alimentação, a prática de exercícios físicos, o lazer, o descanso, programas com a família, entre outras atividades da vida pessoal.

"Não adianta negligenciar as coisas, ficar só estudando. Nenhum organismo aguenta não ser cuidado em outras esferas", destaca.

Para o dia do concurso, a psicóloga defende que o candidato vá para as provas aceitando a experiência total do concurso, que inclui a possibilidade de aprovação ou não. Isso faz com que o concurseiro reduza a autocobrança e afaste pensamentos punitivos, deixando-o mais tranquilo para a avaliação.

A hora da prova não é mais de solução de problemas, é hora de acolhimento e de aceitação. A hora de solução de problemas é durante a vida do concurseiro, que é cuidar da sua relação com a cultura do concurso, para não adoecer, cuidar da alimentação, da rotina de estudo, do sono, fazer essa autocrítica, se estou estudando mais ou se estou estudando menos, fazer esses ajustes de horas de estudo ou de rotina. [...] Na hora da prova é só o nervosismo normal, que todo mundo passa, mas nada de muita tensão, de pensamentos dicotômicos, de pensamentos catastróficos, de pensamentos autopunitivos. A hora é de aceitação e de buscar dar mesmo o melhor Érica Machado psicóloga

Dicas para controlar a ansiedade antes das provas de concurso público

Ainda conforme a psicóloga, existem formas de relaxamento que podem ser usadas nos momentos mais intensos de ansiedade, como, por exemplo, técnicas de respiração, a prática de meditação, fazer alongamento, massagens, orações, além dos cuidados básicos para uma rotina saudável.

Veja dicas práticas que podem ser adotadas para evitar ou controlar a ansiedade antes de provas de concurso, segundo Érica Machado:

Não vá pela cabeça de todo mundo. Cuidado com a cultura do concurso (por exemplo: não ter vida, tomar remédios etc). Filtre. Opte pelo sustentável e saudável; Cuide da sua rotina de concurseiro. Se você só estudar, o corpo e a mente podem não aguentar. Cuide do sono, da alimentação, do tempo de estudo, da atividade física. Tudo isso garante um melhor aproveitamento. Opte por relações que aceitem seu momento e te validem. Evite ambientes desencorajadores e excessivamente críticos. Cuide da motivação; Observe seus pensamentos/emoções. Se estiver prevalecendo pensamentos negativos e catastróficos, angústia ou sintomas físicos de ansiedade, busque auxílio profissional psicológico/psiquiátrico para buscar soluções; Na hora da prova, o momento é de acolher o que pôde ser feito, dar o seu melhor e se manter confiante. Se contar pelo que não fez, focar nos concorrentes, ficar muito tenso com o resultado pode haver bloqueio no desempenho, o famoso "branco". É hora se concentrar em você e na sua experiência; Respire profundamente, inspirando pelo nariz e soltando pela boca. Alongamento também dissipa a tensão mental, porque a energia flui para o corpo; Se você tiver algum ritual espiritual, um professor, um mestre, busque. Encorajamento espiritual/emocional ajuda a regular as emoções.

*Érica Machado é psicóloga e supervisora clínica de orientação junguiana