Os biscoitos amanteigados são ótimas opções para presentear ou ganhar uma renda extra no período natalino
Os benefícios vão desde a melhora da digestão, até o aumento de energia, além de ser um alimento de uso diversificado
Acompanhamento cria uma combinação de sabores especial para o Natal
O momento da ceia natalina é sinônimo de união e confraternização
Doces criam uma explosão de sabor ao fazerem parte da ceia de Natal
Durante a véspera de Natal, mesa farta encanta os olhos da família
Os pratos remanescentes utilizados na celebração podem ser servidos sem alteração ou serem transformados em outra receita
O uso de chás é indicado para evitar a sensação de empachamento e a retenção de líquidos
Cuidado no preparo da ave natalina é essencial para uma deliciosa ceia
O Diário do Nordeste organizou lista com recheio de bacon, linguiça, banana e uva-passa