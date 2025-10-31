Diário do Nordeste
Decoração de biscoitos de Natal

Culinária

Saiba como fazer biscoito natalino de forma prática e rápida para presentear ou vender no Natal

Os biscoitos amanteigados são ótimas opções para presentear ou ganhar uma renda extra no período natalino

Redação 23 de Dezembro de 2024
Uva-Passa no Natal: veja benefícios e como aproveitar a iguaria nas receitas

Culinária

Uva-passa: veja benefícios e como aproveitar a iguaria nas receitas de Natal

Os benefícios vão desde a melhora da digestão, até o aumento de energia, além de ser um alimento de uso diversificado

Amanda Andrade* 22 de Dezembro de 2024
A imagem mostra uma travessa com farofa natalina e outros pratos para a ceia de Natal sobre a mesa

Culinária

Como fazer farofa natalina? Veja 5 receitas simples e deliciosas

Acompanhamento cria uma combinação de sabores especial para o Natal

Redação 21 de Dezembro de 2024
a imagem mostra bebidas, velas, panetones e outros quitutes de Natal sobre a mesa com uma árvore natalina ao fundo

Culinária

Confira bebidas para o Natal, como harmonizar e quais servir na ceia

O momento da ceia natalina é sinônimo de união e confraternização

Redação 13 de Dezembro de 2024
a imagem mostra doces de natal sobre mesa de ceia natalina com enfeites da data comemorativa

Culinária

Quais são os doces de Natal mais queridinhos? Confira receitas de sobremesa  

Doces criam uma explosão de sabor ao fazerem parte da ceia de Natal

Redação 09 de Dezembro de 2024
mesa preparada com taças, velas, bebidas e pratos contendo diversas comidas natalinas para ceia

Culinária

Quais as comidas natalinas mais indicadas para uma ceia inesquecível? Confira lista

Durante a véspera de Natal, mesa farta encanta os olhos da família

Redação 07 de Dezembro de 2024
Jovem mulher fatia pernil em ceia de Natal

Culinária

Sobras de pernil? Veja o que fazer com o que sobrou da ceia

Os pratos remanescentes utilizados na celebração podem ser servidos sem alteração ou serem transformados em outra receita

Carol Melo 25 de Dezembro de 2022
ceia de Natal

Ser Saúde

Exagerou na ceia de Natal? Veja dicas de como evitar estufamento e má digestão

O uso de chás é indicado para evitar a sensação de empachamento e a retenção de líquidos

Raísa Azevedo 25 de Dezembro de 2022
Peru alumínio

Culinária

Qual o lado certo do papel alumínio? Veja como utilizar na cozinha

Cuidado no preparo da ave natalina é essencial para uma deliciosa ceia

Redação 24 de Dezembro de 2022
Farofa no Natal

Culinária

Veja 5 receitas de farofa de Natal para a ceia

O Diário do Nordeste organizou lista com recheio de bacon, linguiça, banana e uva-passa

Redação 24 de Dezembro de 2022
