O que servir na ceia de Natal? Veja dicas para a data

A ceia de Natal costuma ser realizada na noite do dia 24 de dezembro, sendo um momento de partilha e união. Apesar de a confraternização ser mais comum entre familiares, também pode ser uma boa oportunidade para reunir amigos e agradecer pelas conquistas ao logo do ano.

Além das típicas músicas natalinas e dinâmicas como "amigo secreto" ou "amigo doce", o preparo das comidas ganha destaque na data comemorativa.

Pensando em receitas práticas e simples, o Diário do Nordeste organizou uma lista com cinco pratos que podem ser preparados para a ceia natalina, incluindo uma opção de sobremesa.

CONFIRA PRATOS NATALINOS

1. Pernil assado

Esse é um prato que utiliza carne de porco, tendo origem europeia. No Brasil, tem sido utilizado como uma alternativa ao peru durante o período natalino, sendo uma opção que concentra um pouco mais de gordura do que o lombo.

Legenda: Prato tem origem europeia Foto: Shutterstock

INGREDIENTES

1 pernil suíno de 5kg

4 cebolas médias picadas

6 dentes de alho amassado

3 talos de salsão picado

1 ramo de alecrim

70g de bacon em cubos

3 folhas de louro

Salsa e cebolinha picado

2 colheres (sopa) de sal

Pimenta-do-reino a gosto

1 garrafa de vinho tinto seco Modo de preparo: veja como fazer a receita de pernil assado. 2. Salpicão de legumes Esse é uma é opção para quem não gosta de frango ou não consome proteína animal. Legenda: Salpicão de legumes é opção para quem não gosta de frango ou não consome proteína animal Foto: Shutterstock INGREDIENTES 1 batata cortada em pedaços

2 cenouras em pedaços

1/2 repolho cortado fino

100g de uva-passa

1 cebola ralada bem fino

1 lata de ervilha

1 lata de milho

100g de azeitona preta

1 pote de maionese

1 caixa de creme de leite

1 pacote de batata palha Modo de preparo: Em um refratário acrescente os legumes bem escorridos, a cebola, o milho, a ervilha, a uva-passa, a metade da azeitona preta, o creme de leite, e maionese a gosto; Leve para gelar e sirva com a batata palha polvilhada por cima. 3. Arroz com espinafre O arroz com espinafre é um prato típico da Grécia, sendo conhecido como "Spanakorizo". A receita pode ser servida quente ou fria e é rica em nutrientes. Legenda: Prato é rico em vitaminas e nutrientes Foto: Shutterstock INGREDIENTES 3 xícaras de arroz

1 maço de espinafre

Sal e alho a gosto

1 cebola cortada Modo de preparo: veja como fazer a receita de arroz com espinafre.

4. Farofa de bacon

Esse é um prato que combina com qualquer época do ano, mas pode ser servida no Natal como acompanhamento.

Legenda: Farofa com bacon combina com qualquer época do ano Foto: Shutterstock

INGREDIENTES