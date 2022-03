Flan de chocolate ao molho de baunilha: veja como fazer

Bata o restante do leite, o chocolate em pó, o creme de leite, o açúcar e a gelatina dissolvida no liquidificador.

Despeje em uma forma com furo central ( 23 cm de diâmetro), molhada. Quando esfriar, leve à geladeira por no mínimo 4 horas.

Para o creme inglês, bata as gemas com o açúcar e a baunilha até que a mistura se torne leve e fofa.

Ferva o leite, retire do fogo e despeje sobre a mistura de gemas, batendo devagar com o auxílio de um batedor de arame ou colher de pau. Leve ao fogo baixo em uma panela grossa, mexendo sempre até que fique bem cremoso.

Para desenformar o Flan, retire-o da geladeira e solte as bordas da forma, afastando-as delicadamente com as mãos para que o ar penetre e se desprenda mais facilmente.