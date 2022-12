30 músicas de Natal para embalar a sua ceia; ouça playlists

Quem não gosta de ouvir uma boa música enquanto se reúne com a família e os amigos? Seja para dançar, cantar ou mesmo festejar, canções sempre estão presentes em momentos marcantes na vida de muitas pessoas.

É pensando naqueles que não vivem sem uma música, e adoram essa época especial do ano, o Natal, que o Diário do Nordeste resolveu fazer uma seleção de clássicos natalinos que vai do rock ao pop.

Mas antes de conferir nossa playlist, que tal ficar por dentro de algumas curiosidades bacanas sobre a origem desses clássicos?

ORIGEM DOS CLÁSSICOS DE NATAL

Conforme conta a escola de música e arte Bambum, a origem dos clássicos de Natal surgiu em meados do século XV, na Espanha, quando os cantos chamados Villancicos foram criados.

Os Villancicos eram cantos compostos por estribilhos em que seu conteúdo não era de caráter religioso. Entretanto, mais tarde, trechos foram introduzidos nesses cânticos para narrar a história cristã.

Além dos Villancicos, os cânticos religiosos ingleses, os Carols, também foram fundamentais para a criação das músicas natalinas que conhecemos hoje.

Datada no século IV, lesus Refulsit Omnium ("Jesus, luz de todas as nações") é considerada a música de Natal mais antiga do mundo.

Músicas de Natal tradicionais

Noite Feliz (Palavra Cantada )

Essa é aquela não pode faltar na sua ceia de Natal. A versão original da música se chama “Stille Nacht”, escrita por Joseph Mohr e Franz Xaver Gruber. Em 2011, a canção entrou para a lista da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) como patrimônio cultural imaterial da humanidade.

Então é Natal (Simone)

Criada para fazer parte de uma campanha pelo fim da Guerra do Vietnã, a versão original “Happy Xmas (War is Over)” é interpretado por John Lennon e Yoko Ono. Em português, a cantora Simone é a voz oficial.

Anoiteceu (Cavernosos)

Também conhecido como “Boas Festas”, é o único clássico natalino 100% brasileiro. Composta por Assis Valente, a canção já ganhou várias versões. Quem nunca ouviu o trecho “Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel”?!

Sino de Belém (Sérgio Reis)

Escrita e composta por James Lord Peirpont, ganhou diversas versões pelo mundo. Em português é famosa na voz do cantor Sérgio Reis.

Natal todo dia (Roupa Nova)

Música faz parte do CD da banda composto exclusivamente por canções natalinas. Um dos clássicos nacionais que está sempre embalando as ceias das famílias.

Músicas de Natal internacionais

All I Want For Christmas Is You (Mariah Carey)

Revolucionando o Natal desde o seu lançamento em 1994, “All I Want For Christmas Is You” é mais que um clássico: é considerado o próprio espírito natalino de todos os anos. Tocou Maryah Carey? Já sabemos que está oficialmente dada a largada do Natal!

Last Christmas (Wham!)

Embalando ceias, filmes, videoclipes, "Last Christmas" já ganhou diversas versões pelo mundo. A música foi lançada em 1984, sido conhecida nas vozes da dupla Wham!

Step into Christmas (Elton John)

Composta por Elton John e Bernie Taupin, foi lançada em 1973 como lado B da música “Ho, Ho, Ho (Who’d Be a Turkey at Christmas).

Thank God It’s Christmas (Queen)

Fugindo da maioria dos clássicos natalinos por ser rock, “Thank God It’s Christmas” foi lançado em 1984. A faixa pertence à banda Queen.

Christmas (Baby Please Come Home), Darlene Love

Escrita por Ellie Greenwich, é reconhecida na voz de Darlene Love e pertence originalmente ao álbum “A Christmas Gift For You from Phil Spector”.

White Christmas (Frank Sinatra)

É interpretado por Frank Sinatra, sido lançado em 1944. A canção é um clássico natalino internacional.

Underneath the Tree (Kelly Clarkson)

A mais nova entre todas as canções já listadas aqui foi lançada em 2013 e pertence a Kelly Clarkson. Uma queridinha do pop na nova geração.

Jingle Bell Rock (Bobby Helms)

Com releituras espalhadas pelo mundo todo, a música é uma das que marcam o Natal em todos os anos. A faixa é interpretada por Bobby Helms.

We wish You a Merry Christmas (Celtic Woman)

Canção narra uma tradição antiga da Inglaterra onde os músicos batiam na porta dos ricos, cantavam desejos de feliz Natal e ganhavam comida em troca.

Músicas de Natal infantis

Da Galinha Pintadinha a Luccas Neto, as crianças também não ficam de fora da nossa playlist. Confira.

Natal da Galinha Pintadinha (Galinha Pintadinha)

Natal do Bita (Mundo Bita)

Bate o sino Pequenino (Várias versões)

Deixei meu sapatinho (Bob Zoom)

Luccas Neto

Meu Sonho de Natal

Os Sinos vão tocar

Músicas para cantata de Natal

Sempre recheada de emoções, as cantatas de Natal são uma opção para aqueles que gostam de ouvir canções nas vozes de muitas pessoas.

Glorioso, Margem do Norte (Coral livre)

Divino Natal (Lanciano Lima)

A canção de natal (Prima Brasil)

Músicas de Natal gospel

Vem chegando Natal (Aline Barros)

Nasce Jesus (Bruna Karla)

Por amor a Nós (Eyshila)

Noite Santa (Elaine Martins)

Músicas de Natal católicas

Doces canções de Natal (Pe. Zezinho)

O menino nasceu (Colo de Deus)

Maria, Tu Sabias? (Terço)

É Natal (Comunidade Católica Shalom)

WhatsApp do Diário do Nordeste

Viu alguma situação que pode virar notícia? Ou tem alguma sugestão de pauta? Fale com a gente pelo WhatsApp do Diário do Nordeste.