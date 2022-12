Veja os 10 melhores filmes de Natal na Netflix para assistir com a família

Os longas A Princesa e a Plebeia, A Princesa e a Plebeia: Nova Aventura e A Princesa e a Plebeia 3: As Vilãs Também Amam estão disponíveis no catálogo. O filme tem Vanessa Hudgens interpretando uma plebeia, uma princesa e uma vilã, envolta num roteiro com clima natalino.

As opções para quem deseja assistir a filme natalino com a família são infinitas, e para ajudar você na escolha, o Diário do Nordeste separou as 10 melhores produções disponíveis no catálogo da Netflix .

Em Tudo Bem no Natal que Vem, Jorge ( Leandro Hassum ) é um homem rabugento que sempre odiou o Natal e costuma fazer de tudo para evitar as comemorações dessa data. Na véspera do feriado, ele cai do telhado e bate a cabeça. Quando acorda, percebe que está vivendo o Natal do ano seguinte, e continua revivendo diversos Natais em um ciclo interminável.

Uma invenção de natal

Operação presente

Busca responder a pergunta: "Como é que Papai Noel consegue entregar todos os presentes em uma única noite?" Em um lugar escondido no Polo Norte, encontra-se a resposta. Em meio a chamada "operação presente", Arthur tem uma missão muito especial que precisa ser concluída antes do amanhecer da manhã de Natal.

O céu da meia-noite

Missão Presente de Natal

Em Missão Presente de Natal, buscando ser promovida, Erica Miller (Kat Graham), uma assistente parlamentar, viaja para uma base aérea no Pacífico a pedido de sua chefe, furando o Natal com sua família. No local, ela precisa decidir se a base será fechada para corte de custos ou não. Só que lá entra em conflito com o Capitão Andrew Jantz (Alexander Ludwig), um piloto que ama o Natal e tem como projeto, há anos, entregar presentes e suprimentos, de paraquedas, para os moradores das ilhas vizinhas. Erica passa a ficar em dúvida entre vivenciar o espírito natalino de Andrew ou atrapalhar seus planos por conta de seu desejo de ser promovida profissionalmente.

A Família Noel 2

Jules Claus abraçou o Natal novamente e está se preparando para a época mais agitada do ano com o vovô Noel. Tudo parece correr conforme o planejado, até que Jules recebe uma carta muito especial com uma pergunta intrigante.

Uma Quedinha de Natal

Em Uma Quedinha de Natal, Sierra Belmont (Lindsay Lohan) é uma garota mimada e herdeira de uma rede de hotéis espalhados pelo mundo, mas nada interessada em fazer parte do negócio do pai, apenas compras e viagens. Em uma saída com seu namorado, ela é surpreendida quando Tad a pede em casamento. O choque é grande, e faz com que ela acabe sofrendo um acidente e perde a memória no processo - além de se separar do namorado enquanto caía. Ela é então resgatada por uma viatura e levada a um hospital. Mas, como ninguém vêm a sua procura e não conseguem a identificar, Sierra acaba sendo admitida no Northstar Lodge por Jake Russell, um dono de hotel que mais cedo havia tentado fechar um negócio com seu pai. Sierra, assumindo o nome de Sarah, ajuda Jake a fazer uma festa de final de ano para conseguir fundos para o hotel.

Bônus que não estão na Netflix, mas valem a pena: