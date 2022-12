Quanto custa montar uma árvore de Natal? Veja dicas para economizar

Família reunida, mesa posta, e um item não pode faltar para deixar a celebração natalina completa: a árvore de Natal. Para alguns, o momento de montar a árvore é tradição, mas quem quer mais facilidade e uma decoração mais profissional pode contratar lojas que comercializam a planta já decorada, uma opção para quem deixou para pensar nisso a poucos dias da data.

O valor de uma árvore de Natal varia muito de acordo com as preferências de cada pessoa, há quem gosta de fartura na decoração e quem prefere ter os galhos bem visíveis. Montar o item por conta própria é uma opção para quem quer economizar.

O Diário do Nordeste simulou o custo de uma árvore de Natal de 1,80 metro, tanto na compra de todos os itens de decoração separadamente como em pacotes prontos de lojas especializadas. Quem quer receber a árvore feita pode ter de gastar mais que o dobro.

Simulação

O preço médio mínimo para uma árvore de Natal de 1,80m encontrado pela reportagem em pesquisa com três empresas de decoração foi de R$ 1.100, incluindo, além da árvore, itens como laços, bolas e enfeites no geral.

Montando uma árvore do zero, o custo calculado ficou em R$ 548, levando em conta além do valor da planta artificial diversos adornos para decoração. Os preços para cada item são uma média entre diferentes opções disponíveis em três e-commerces.

Os preços variam bastante de acordo com as preferências de cada um. É possível encontrar um pacote com 36 bolas de árvore de Natal por R$ 33 e outro por R$ 117, por exemplo.

O orçamento final também pode ficar maior a depender da quantidade de decorações que cada um deseja dispor na árvore, principalmente se forem utilizados itens personalizados.

Confira os preços encontrados na simulação:

Árvore de 1,80m: R$ 270

Pisca-pisca 100 lâmpadas: R$ 22

Pacote com 36 bolas de árvore de Natal: R$ 77

Estrela para topo da árvore: R$ 35

Pacote com 10 laços de 20 cm: R$ 104

Três festões nevados de 2m: R$ 40

Total: R$ 548

Como economizar?

A educadora financeira Juliana Barbosa ressalta que é possível montar uma árvore de Natal bonita sem gastar muito. A decoração depende da criatividade de cada um e o reaproveitamento de itens utilizados em anos anteriores ajuda a conta a ficar menor.

Uma opção para economizar no item mais caro – a árvore – é reaproveitá-la dos natais passados ou mesmo comprá-la usada, de segunda mão.

No caso da decoração, dá para improvisar fazendo em casa alguns enfeites por conta própria. Comprar fita em armarinhos é uma opção muito mais barata que comprar os laços já prontos e existem tutoriais na internet que ensinam a fazer laços mais bonitos.

"Pode utilizar a criatividade e fazer em casa alguns enfeites. Reunir a família, criar memória afetiva com os filhos, reunir e fazer guirlandas por exemplo, laços. [...] Hoje em dia é muito legal colocar na árvore fotos da família, pode revelar a foto e colocar na árvore, tem umas bolas vazadas com fotos da família. Muita coisa você pode fazer em casa", ensina.

A pesquisa é fundamental para quem quer economizar. A educadora financeira afirma que muitas lojas fazem liquidações mais próximo do dia 25 de dezembro e quem ainda não montou a árvore pode esperar um pouco mais para gastar menos.

Juliana indica que, mesmo se a família estiver sem muita condição financeira, é legal não deixar passar o Natal e montar uma árvore, mesmo que mais simples. Uma opção é decorar plantas já existentes na casa ou mesmo colar na parede a iluminação pisca pisca em formato de árvore: o mais importante é o significado do Natal.

