Economia anual com assinatura de celular chega a R$ 4.800; veja para quem vale a pena

Comprar um celular é um investimento alto, principalmente para quem faz questão de ter um modelo top de linha. Para alguns, vale mais a pena, inclusive, alugar o aparelho ao invés de realizar a compra.

O mercado de aluguel de celulares tem crescido, com empresas oferecendo alguns dos modelos mais avançados por mensalidades consideravelmente mais baratas do que o valor cheio do aparelho.

Em simulação realizada pelo Diário do Nordeste, a economia chega a até R$ 4.883 em um ano para quem prefere o aluguel à compra. A tomada dessa decisão deve levar em conta o quanto o consumidor pretende investir no celular e as necessidades de uso do equipamento no dia a dia.

O cálculo faz parte do Sua Carteira, projeto do Diário do Nordeste que visa ajudar o consumidor a economizar no dia a dia.

Confira as simulações

O preço do aluguel e compra utilizado na simulação corresponde a uma média de valores encontrados em pesquisa em e-commerces varejistas e empresas que trabalham com a locação de aparelhos.

Foram selecionados os modelos mais avançados das principais empresas do mercado de telefonia: Apple, Samsung e Xiaomi. Nas simulações, a maior economia é para o Iphone 13 Pro Max 128GB.

Iphone 13 128 GB

Preço médio compra: R$ 4.800

Mensalidade assinatura: R$ 331,05

Custo anual assinatura: R$ 3.504,86

Economia: R$ 1.295,14

Iphone 13 Pro Max 128GB

Preço médio compra: R$ 9.030,65

Mensalidade assinatura: R$ 348,10

Custo anual assinatura: R$ 4.177,24

Economia: R$ 4.853,41

Samsung S22+

Preço médio compra: R$ 4.499

Mensalidade assinatura: R$ 299

Custo anual assinatura: R$ 3.588

Economia: R$ 911

Iphone 14 128GB

Preço médio compra: R$ 6.075,67

Mensalidade assinatura: R$ 387,78

Custo anual assinatura: R$ 4.653,35

Economia: R$ 1.422,32

Xiaomi Poco F4 GT

Preço médio compra: R$ 3.793,33

Mensalidade assinatura: R$ 279

Custo anual assinatura: R$ 3.348

Economia: R$ 445,33

Galaxy Z Flip4

Preço médio compra: R$ 6.599

Mensalidade assinatura: R$ 349

Custo anual assinatura: R$ 4.188

Economia: R$ 2.411

Para quem vale a pena?

Via de regra, o aluguel do celular vale a pena para quem faz questão de ter um celular mais caro, acima de R$ 3.500. Para uma utilização cotidiana que não necessita de todos os recursos que um aparelho de última tecnologia oferece, é possível encontrar modelos abaixo desse valor.

A educadora financeira Cintia Senna destaca que o consumidor precisa ponderar se ele quer ter posse do equipamento ou apenas usufruir do serviço. Para além do lado financeiro, é importante chamar atenção para a finalidade.

Cintia Senna Educadora financeira Depende do perfil e do valor agregado do bem. A gente tem uma diversidade enorme, tem desde as linhas de entrada às mais avançadas. Está em jogo o quanto que eu quero investir em um smartphone. Dependendo do valor, eu consigo adquirir um bem com um valor agregado inferior”

Para além do preço, o aluguel do celular tem a vantagem de possibilitar que o consumidor se mantenha sempre com um celular atualizado. Normalmente, os planos também já acrescentam no valor da mensalidade seguro e assistência técnica, o que também é um lado positivo.

Ao mesmo tempo, quem opta pelo aluguel precisa necessariamente trocar de celular todos os anos, precisando fazer todo o processo de limpeza e transferência de dados, o que pode ser burocrático.

“É importante a pessoa listar primeiro o que ela quer com o aparelho. O segundo é ela fazer um comparativo entre aquele mesmo aparelho ela o adquirindo parcelando em 12 vezes e adquirindo a assinatura em 12 meses”, coloca.

Quem prefere comprar o aparelho também deve ponderar a possibilidade de venda do celular usado no futuro, quando for realizar a troca. Dependendo do modelo, o ganho financeiro com a venda pode compensar.

Também é importante pesquisar em diferentes lojas e estudar a possibilidade de descontos no caso de pagamento à vista.

Independente da escolha pelo aluguel ou pela compra, é importante que a parcela caiba no orçamento financeiro. Cintia indica que seja feita uma reserva financeira para o objetivo antes mesmo de comprar ou alugar o aparelho.

