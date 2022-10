GNV vale mais a pena do que gasolina? Veja simulações para economizar mais

Diante dos preços altos da gasolina, quem roda muito com o carro pode considerar instalar um Kit Gás no veículo. Com preço mais barato nas bombas, o GNV costuma trazer uma economia a longo prazo, apesar do investimento inicial.

Em simulação feita pelo Diário do Nordeste, a economia mensal utilizando o gás natural veicular chega a até R$ 136,87, no caso do Creta Action. Para esse modelo, a estimativa é que o investimento inicial se pague em 74 meses.

O tempo para o retorno do gasto inicial varia de acordo a utilização do carro, sendo a transição mais vantajosa para quem utiliza o veículo com frequência ou para trabalho.

As simulações são parte do Sua Carteira, projeto do Diário do Nordeste que mostra como o leitor pode economizar em produtos e serviços.

Economia na prática

As simulações foram feitas considerando os 5 carros mais vendidos no Ceará em 2022 até o momento, de acordo com a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).

Foi considerado o preço da gasolina em R$ 4,97 e do GNV em R$ 4,63, valores médios calculados no Ceará pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) na semana entre os dias 9 e 15 de outubro.

Os cálculos consideram uma rodagem mensal de 900 km, uma média de 30 km por dia, e o preço da instalação do Kit Gás foi colocado em R$ 4.000, preço encontrado em cotações de oficinas em Fortaleza.

Para calcular o consumo de combustível de cada modelo, foram considerados os consumos médios medidos pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).

Onix Hatch

Gasto mensal com gasolina: R$ 324,13

Gasto mensal com GNV: R$ 235,38

Economia mensal: R$ 88,75

Tempo de retorno do investimento: 96 meses

Onix Sedan

Gasto mensal com gasolina: R$ 324,13

Gasto mensal com GNV: R$ 235,38

Economia mensal: R$ 88,75

Tempo de retorno do investimento: 96 meses

Creta Action

Gasto mensal com gasolina: R$ 442,87

Gasto mensal com GNV: R$ 306

Economia mensal: R$ 136,87

Tempo de retorno do investimento: 74 meses

Kwid Intense

Gasto mensal com gasolina: R$ 292,35

Gasto mensal com GNV: R$ 204,00

Economia mensal: R$ 88,35

Tempo de retorno do investimento: 111 meses

Mobi Like

Gasto mensal com gasolina: R$ 331,33

Gasto mensal com GNV: R$ 235,38

Economia mensal: R$ 95,95

Tempo de retorno do investimento: 96 meses

Quando vale a pena?

O engenheiro mecânico e mestrando em Racing Car Design, Anderson Luiz Dias, destaca que quem tem interesse em instalar o Kit Gás deve fazer os cálculos para ponderar se a redução de custos mensais vale a pena o investimento.

Normalmente, a instalação compensa mais para quem utiliza o carro para trabalho, como taxistas, motoristas de aplicativo e de frete. O proprietário também deve ponderar se pretende ficar com o veículo tempo o suficiente para ter o retorno do investimento.

“A pessoa que vai comprar tem que sentar, entender quanto ela gasta, fazer os cálculos e ver se aquilo ali se paga ao longo do período que você vai ficar com o carro. Em geral, quem coloca o GNV é quem trabalha rodando", afirma.

Ele explica que por mais que o GNV proporcione um consumo menor de combustível, ele também traz um desempenho menor para o veículo. Isso significa, por exemplo, que o motorista pode ter que acelerar mais para manter a mesma velocidade que manteria na gasolina.

Outro ponto de alerta é que o custo de manutenção pode ser maior para quem usa o gás natural, já que ele acelera um pouco o processo de desgaste interno do motor.

“Acontece que o gás natural provoca esse pequeno desgaste e para aquele consumidor que não é muito antenado, não entende tanto de carro, pode acabar resultando em um custo de manutenção maior. A manutenção tem que ser seguida conforme está no manual do proprietário, porque se você deixa passar o prazo, como o GNV desgasta mais, vai piorar a situação”, alerta o engenheiro.

Ele exemplifica que a troca da vela de ignição normalmente deve ser feita a cada 30 mil quilômetros rodados, mas esse prazo pode cair para até 20 mil quilômetros para quem usa o GNV.

Cuidados para utilizar o GNV

Anderson ressalta que quem opta pelo gás natural deve prestar sempre atenção nos prazos de troca de óleo, vela e bobina de ignição para evitar um desgaste maior do veículo.

O engenheiro esclarece que o abastecimento com gasolina e etanol é possível mesmo após a instalação do Kit Gás e que inclusive é importante utilizar esses combustíveis ao ligar o veículo após períodos de inatividade. O ideal é rodar com gasolina até que o motor do carro aqueça sempre que o veículo esteja há pelo menos 4 horas parado.

Anderson Luiz Dias Engenheiro mecânico e mestrando em Racing Car Design Dentro do veículo tem um painel que mostra a quantidade de gás no veículo e um botão que pode ligar ou desligar. Como o GNV desgasta um pouco mais, é muito crítico você ligar o carro depois de muito tempo parado, o dia todo desligado. Se o motor está frio vai aquecer e esse período de aquecimento com o GNV não é bom. Porque o GNV não tem a lubrificação que a gasolina tem, desgasta ainda mais”

Outro alerta importante é na hora da instalação, sendo importante buscar oficinas credenciadas para evitar riscos de segurança.

“O Kit Gás geralmente vem com selo do Inmetro, certificação de qualidade de que aquele kit é original e testado. Isso é muito importante, porque o cilindro pode explodir sendo kit pirata, de fabricante sem certificação. É importante buscar oficinas credenciadas, se certificar de estar comprando um kit de qualidade. Feito isso, é totalmente seguro rodar com GNV”, coloca.

A lista de oficinas credenciadas no Ceará pode ser conferida no site do Inmetro.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil