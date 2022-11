Viúva de Erasmo Carlos fala sobre missa de sétimo dia: 'perdi a fé'

A missa de sétimo dia da morte do cantor Erasmo Carlos aconteceu nesta terça-feira (29), no Rio de Janeiro. Fernanda Passos, viúva do artista, publicou nas redes sociais uma foto da igreja onde ocorreu a celebração, restrita a familiares e amigos. Entre os presentes estavam o apresentador Bruno de Luca, a cantora Paula Toller e o cineasta Lui Farias.

Na legenda da publicação, Fernanda pede forças para enfrentar o momento difícil e relata que "perdeu a fé".

"Como me esforçar para estar nesses compromissos religiosos se perdi a fé?", pergunta. Outro questionamento feito pela pedagoga foi como responder aos "pêsames".

"Amor, quando nos dizem 'pêsames', como a gente responde? [...] Sempre respeitei o tempo e os afazeres de Deus, não me lembro de fazer pedidos banais, me lembro de rezar por você e por nós antes de dormir… e me lembro de clamar durante toda sua internação. Não eram pedidos justos?", questionou a viúva.

Em outra publicação, Fernanda recordou o dia em que se casaram na igreja e mais uma vez emocionou os seguidores.

"'Amor, quer casar comigo?' 'Eu já sou casado com você, mas me caso de novo a hora que você quiser, em qualquer religião'. 'A igreja está ali atrás!' Não deu tempo, Vido… e hoje na igreja será a missa de 7º dia. 7 dias já, amor! Caramba! [...] Amorzão, se não fossem todos esses apelidinhos para lembrar, como eu estaria de pé?", escreveu ela.

Erasmo Carlos se casou com Fernanda Passos, de 32 anos, em 2019. O casal oficializou a relação após nove anos de namoro.

Morte de Erasmo Carlos

Uma das principais vozes do Brasil, Erasmo Carlos morreu no último dia 22 de novembro, aos 81 anos. Cantor e compositor reconhecido pelos inúmeros trabalhos de sucesso, o músico enfrentava um quadro de paniculite complicada por sepse de origem cutânea.

No início de novembro, o artista chegou a celebrar a alta após duas semanas de internação no Hospital Barra D'Or para realizar exames e tratar uma síndrome edemigênica. Em agosto do ano passado, Erasmo teve Covid-19 e precisou ser internado por oito dias para tratar a doença.