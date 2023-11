Rock in Rio 2024 divulga as primeiras atrações internacionais; veja como comprar os ingressos

O Rock in Rio 2024 anunciou as primeiras atrações internacionais nesta segunda-feira (13). Ed Sheeran, Ne-Yo e Joss Stone estão confirmadas no line-up do festival.

Os nomes foram anunciados através das redes sociais e já aparecem no site do Rock in Rio. A cantora Ludmilla já havia sido anunciada anteriormente e foi a primeira atração confirmada.

As vendas para Rock in Rio Card terão início no dia 7 de dezembro, às 19 horas, no site Ticketmaster Brasil. Para quem faz parte do Rock in Rio Club, a pré-venda começa mais cedo, a partir do dia 30 de novembro, também às 19 horas.

Em 2024, o Rock in Rio celebra 40 anos. O festival acontecerá nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro de 2024 na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro.