Dulce María contou estar doente após show do RBD em São Paulo

A cantora Dulce María, que está de passagem pelo Brasil com a Soy Rebelde Tour, afirmou estar doente nesta segunda-feira (13). Ela já se apresentou com o grupo RBD em São Paulo nesse domingo (12) e fez dois outros shows no Rio de Janeiro na semana passada. A banda ainda tem mais cinco apresentações no país.

De acordo com a publicação da cantora no Instagram, apesar dos problemas de saúde, ela dará "o melhor" para o público. A artista não deu mais detalhes sobre os sintomas. " “Estou um pouco doente, e quero dizer que vou dar o melhor de mim", escreveu a mexicana.

“Eu quero agradecer a todos por todo o amor que nos têm dado, desde Estados Unidos, desde toda a turnê que fizemos lá, toda a gente que nos ajudou”, disse a artista na postagem.

“Agora, voltar para o Brasil, em Rio, que foi uma noite cheia de emoções. E agora São Paulo. Estamos muito, muito felizes. E queria contar-lhes que, além de que estou muito emocionada e cheia de emoções e de gratidão e de sentimentos encontrados. Então, no final está aí a despedida”, completou.

TURNÊ DE DESPEDIDA

A turnê de despedida da banda RBD, a "Soy Rebelde Tour", tem oito datas no Brasil: 9 e 10 de novembro no Rio de Janeiro e 12, 13, 16, 17, 18 e 19 de novembro em São Paulo.

A banda tem apresentações marcadas em outros países até 21 de dezembro, quando um show especial ocorre na Cidade do México, onde o grupo foi criado e a novela "Rebelde" foi primeiramente exibida.