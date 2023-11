Por que Alfonso Herrera, o 'Miguel', não está na turnê do RBD? Entenda decisão

O reencontro dos integrantes do grupo mexicano RBD, na turnê "Soy Rebelde", tem chamado atenção do público pela ausência de um membro. Alfonso Herrera, o antigo Miguel da novela Rebelde, não está participando das apresentações da banda.

Nos shows pelo mundo, participam Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christian Chávez e Christopher Uckermann.

Em entrevista ao jornal El País, em março deste ano, ele explicou a ausência dos palcos com a turnê musical do grupo.

"Estou muito feliz com os projetos que tenho e onde estou colocando a minha energia no momento. Sei que esse projeto [a Soy Rebelde Tour] será um sucesso e não desejo nada além de boas coisas para eles”, afirmou o ator.

O que diz o RBD sobre ausência?

Christian Chávez, em entrevista à Billboard, chegou a comentar a ausência de Alfoson Herrera da turnê.

"Obviamente amamos o Poncho e desejamos tudo de melhor para ele. Agradecemos que ele sempre mande energias positivas quando é questionado sobre a gente. Mas a verdade é que, a essa altura, estamos mais focados em nos entregar completamente ao RBD. É como se fossemos 'As Panteras', e o RBD fosse o Charlie", disse Chávez.

O grupo RBD já cumpriu agenda no dia 9 e 10 de novembro no Rio de Janeiro. E segue com apresentações marcadas em São Paulo, onde faz seis shows, despedindo-se do Brasil no dia 19 de novembro.