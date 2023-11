Primeiro show do RBD no Brasil tem arrastão na saída

Fãs da banda RBD enfrentaram arrastões na saída do show que ocorreu na noite dessa quinta-feira (9), no Engenhão, no Rio de Janeiro. Informações são do G1.

Segundo testemunhas, foram registrados ao menos dois arrastões no momento em que o público deixava o estádio em direção à estação Engenho de Dentro da Supervia, pouco antes de meia-noite. Ao G1, a estudante Ana Carolina Gonzaga disse que o entorno do Engenhão "estava deserto" após a apresentação da banda, sem policiamento.

"A gente ficou encurralada. Veio o arrastão, corremos para os policiais, que estavam parados, perdidos. Eles falaram: 'A gente também tá assustado'. Não fizeram nada", relatou a cineasta Carolina Ferreira. "[O policiamento] Não adiantou muita coisa, não foram atrás do que aconteceu", complementou a maquiadora Amanda Moreira.

A autônoma Gabriela Baruki contou ainda que quem ajudou o público foram os vendedores ambulantes. "Eu estava saindo e um bombeiro veio me ajudar a descer a rampa. O tumulto estava vindo, e ele falou: 'Vou ter que te deixar aqui'. A sorte que tinha uns ambulantes que conseguiram me ajudar a ficar mais protegida ali dentro", desabafou.

Veja também

Grupo buscou proteção no hospital

Um dos grupos de fãs tentou se proteger dentro das grades do Hospital Memorial, em frente ao Engenhão. No entanto, segundo o G1, a aglomeração incomodou o acompanhante de um dos pacientes da unidade, que saiu para xingar os fãs e chegou a agredir alguns.

Conforme testemunhas, somente após a confusão a Polícia Militar chegou ao local.