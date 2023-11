Veja a data de estreia da primeira temporada de 'Rebelde' no Globoplay

A primeira temporada da série 'Rebelde' será lançada no Globoplay, o serviço de streaming da Globo, no dia 16 de novembro. Segundo O Globo, que publicou a informação, a plataforma irá disponibilizar 20 episódios por semana, sempre às quintas-feiras. São 215 capítulos, no total.

A produção mexicana poderá ser assistida nas versões dublada e com áudio original com legenda em português. No elenco, estão nomes conhecidos, como Anahi (Mia Colucci), Alfonso Herrera (Miguel Arango), Dulce María (Roberta Pardo), Christopher von Uckermann (Diego Bustamante), Maite Perroni (Lupita Fernández) e Christian Chávez (Giovanni Méndez).

A estreia ocorre no mesmo período da turnê do grupo RBD pelo Brasil, que começa nesta quinta-feira (9), no Rio de Janeiro.