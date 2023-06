Como está o elenco de Rebelde hoje? Veja antes e depois de atores da reprise do SBT

A novela mexicana "Rebelde" será reexibida, a partir do dia 12 de junho, no SBT. Após 17 anos desde que o último capítulo da trama foi ao ar, veja como está o elenco do RBD.

Os protagonistas vão se reencontrar em turnê mundial, que tem passagem pelo Brasil. Os primeiros shows acontecem em novembro. A novela acompanha a história de seis adolescentes: Mia (Anahí), Roberta (Dulce Maria), Lupita (Maite Perroni), Diego (Christopher Uckermann), Giovanni (Christian Chávez) e Miguel (Alfonso Herrera).

A trama mexicana com mais de 400 capítulos foi um sucesso nos anos 2000, chegando até no leste da Europa.

Mia Colucci

Legenda: Mia Colucci foi interpretada por Anahi Foto: Reprodução

A personagem Mia Colucci foi interpretada pela cantora e atriz mexicana Anahí, 40 anos. Na trama, ela começa com 16 anos, sendo uma garota mimada e um pouco narcisista. Ela é a filha única do empresário multimilionário Franco Colucci. O pai dela trabalha no ramo da moda.

Na novela, Mia ficou conhecida pelo relacionamento com Miguel, além de usar um pingente de estrela na testa. Ao longo dos episódios, o relacionamento dela passa por idas e vindas.

Miguel Arango

Legenda: Alfonso Herrera fez Miguel Arango na novela Rebelde Foto: Reprodução

Alfonso Herrera, 39 anos, deu vida ao Miguel Arango, um jovem que perdeu o pai aos 15 anos. Acreditando que Franco Colucci foi responsável pela morte do pai, ele cria o plano de partir o coração da filha dele, Mia, como forma de se vingar. No entanto, Miguel se apaixona à primeira vista.

O ator não vai estar de volta nos shows que vão ser realizados no Brasil. Em desabafo, relembrou os problemas contratuais que ele e o grupo sofreram com a Televisa na época do sucesso na novela e da banda.

Roberta Pardo

Legenda: Roberta Pardo foi interpretada por Dulce María Foto: Reprodução

A esquentada Roberta Pardo foi interpretada por Dulce María, 37 anos. A jovem é filha de uma artista bonita, mas cresceu se sentindo sozinha, sem a presença da mãe ou do pai.

Por conta dos problemas familiares, ela cresceu como uma adolescente rebelde. Na trama, ela tem um relacionamento de amor e ódio com Diego.

Diego Bustamante

Legenda: Ator Christopher von Uckermann interpretou Diego Foto: Reprodução

O ator Christopher von Uckermann, 36 anos, foi um dos protagonistas de RBD interpretando Diego Bustamante. Na novela, ele é o garoto mais popular do colégio. Sendo filho do político León Bustamante, Diego se aproveita dos privilégios familiares.

Ele busca confrontar o pai com a música. Nesse processo, se apaixona por Roberta, mas tenta negar os próprios sentimentos.

Lupita Fernandéz

Legenda: Atriz Maite Perroni, 40 anos, fez Lupita Fernandéz Foto: Reprodução

A atriz Maite Perroni, 40 anos, fez Lupita Fernandéz, uma jovem de origem humilde que sonha em ser médica. Ela estuda para conseguir uma bolsa no Elite way School, e se torna uma das melhores alunas do colégio.

Maite recentemente fez a série "Desejo Sombrio" (2020-2022), produzida pelo streaming Netflix. Na trama, uma professora vive uma sórdida paixão com um estudante.

Giovanni Mendéz

Legenda: Ator Christian Chávez interpretou "Giovanni" Foto: Reprodução

O cantor, compositor e ator, Christian Chávez, 39 anos, interpretou "Giovanni" Mendéz, apesar do nome de batismo dele ser João. Ele tem vergonha dos pais pela origem simples e tenta esconder isso na escola.

Por dizer que os pais moram na Europa, ele costuma andar muito na casa de Diego. Ele chega a ter um breve relacionamento com Mia.