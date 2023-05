Maite Perroni, integrante do RBD, anuncia nascimento da primeira filha, Lía

A cantora Maite Perroni, de 39 anos, deu à luz a Lía, sua primeira filha, fruto do relacionamento com o produtor Andrés Tovar. A notícia foi dada pela integrante o grupo RBD em uma publicação no Instagram na tarde desta terça-feira (16)

Na foto, a artista aparece com sua mão entrelaçada com a da pequena. Na legenda, ele desejou as boas-vindas da criança, ao som da melodia de Here Comes The Sun, dos Beatles, na versão cantiga de ninar.

"Bem-vindas, noites mal dormidas, as fraldas...Junto com nosso amor incondicional! Você é a nossa maior benção. Amamos você, LÍA!", escreveu.

Veja publicação

Maite anunciou a gravidez em janeiro deste ano, um mês após confirmar sua participação na turnê de mundial de retorno da banda, a "RBD World Tour 2023".

Ela aproveitou a decoração de Natal do ano passado para contar a novidade da gravidez aos fãs.

"Agora somos três. Maite e Andres deixaram sua carta embaixo da árvore e seu maior desejo se tornará realidade: serão papai e mamãe. Nos sentimos profundamente gratos com Deus e com a vida por nos permitirem formar nossa família. Bebê Tovar Perroni", comemorou ela na declaração.

A publicação recebeu diversos comentários de amigos, conhecidos e internautas desejando muita felicidade.