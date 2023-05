Fã de RBD perde ingresso do show ao ter bilhete de R$ 870 queimado pelo ex-marido: 'sonho acabou'

A fã do RBD, Ingrid Santos de Lima, perdeu o ingresso do show após o ex-marido queimar o bilhete por conta de uma discussão, em São Paulo. Ela adquiriu o ingresso para a Pista Premium por R$ 870 após passar 16 horas na fila do Pacaembu. O show acontecerá no dia de 17 de novembro.

Na quinta-feira (4), Ingrid desabafou sobre o caso nas redes sociais, compartilhando que é fã do grupo desde 2005. Inclusive, nomeou a filha de Anahi, em homenagem à vocalista do grupo.

Porém, depois de uma discussão com o ex-marido pelo WhatsApp, o homem furtou o ingresso que ela guardava dentro de um livro. Na madrugada de quinta, ele enviou um vídeo mostrando o momento em que queimava o bilhete na boca do fogão.

Ingrid Santos de Lima Fã de RBD "Desde que soube, não dormi. O RBD que me uniu com minhas amigas, temos uma amizade através da banda. Ele destruiu não só o meu sonho, mas o de todas nós."

Investigação sobre o caso

Após ter o ingresso queimado, Ingrid foi à Delegacia da Mulher e registrou um boletim de ocorrência. Os dois são separados há seis meses, mas ele teve acesso porque visita o filho na casa dela.

Segundo o g1, a delegada Francini Ibrahin afirmou que o homem deve responder por violência moral, já que a ameaçou. Além disso, violência contra a mulher não se limita à agressão física.

“Apesar da força dos fãs que veio com a repercussão e das mensagens de apoio que recebi, estou destruída. Meu sonho acabou”, disse.

Para conseguir o ingresso, reforçou que deixou de trabalhar durante os dias na fila, e que economizou por seis meses. Nesse período, abdicou de passeios com amigos e idas a restaurantes.

Empresa organizadora do evento

Ingrid também entrou em contato com a empresa organizadora do evento. O ingresso era físico e não conseguia pegar uma cópia online.

No Twitter, o perfil da "RBD World Tour 2023" do Brasil entrou em contato com ela: "Oi, meninas, por favor, vocês possuem a numeração do ingresso ou alguma foto, horario que dê para identificar pelo menos parte dele?", perguntou. Ingrid entrou em contato para tentar resolver a situação.