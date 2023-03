RBD divulga novas datas de shows no Brasil; saiba onde

Para muitos fãs que não conseguiram comprar ingressos, a banda RBD anunciou mais quatro shows no Brasil. Após os ingressos esgotarem em questão de minutos, a banda anunciou apresentações extras em São Paulo e no Rio de Janeiro, a partir do dia 10 de novembro. O anúncio foi feito nas redes oficiais do perfil oficial da banda.

Com as novas datas, o RBD realizará oito shows em solo brasileiro. Confira abaixo as datas atualizadas:

10 de novembro (sexta) - Rio de Janeiro - Estádio Engenhão (DATA EXTRA)

11 de novembro (sábado) - Rio de Janeiro - Estádio Engenhão (ESGOTADO)

12 de novembro (domingo) - São Paulo - Estádio do Morumbi (DATA EXTRA)

13 de novembro (segunda-feira) - São Paulo - Estádio do Morumbi (DATA EXTRA)

16 de novembro (quinta) - São Paulo - Allianz Parque (ESGOTADO)

17 de novembro (sexta) - São Paulo - Allianz Parque (ESGOTADO)

18 de novembro (sábado) - São Paulo - Allianz Parque (ESGOTADO)

19 de novembro (domingo) - São Paulo - Allianz Parque (DATA EXTRA)

A data do último show da banda, dia 19 de novembro, foi alterada para o dia 11 de novembro.

VENDA DE INGRESSOS

Os ingressos começam a ser vendidos nesta quarta-feira (29), às 8h, no site da Eventim.