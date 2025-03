Amado Batista e Calita Franciele escolhem a Bahia como destino da lua de mel

O cantor Amado Batista e a Miss Calita Franciele irão curtir a lua de mel na Bahia, segundo informou a assessoria de imprensa do artista ao Gshow.

Na segunda-feira (17), o cantor fez um show em Custódia (PE), e hoje eles seguem viagem para Morro de São Paulo, no litoral baiano. O casal aproveitar alguns dias no destino, já que Amado só tem show no próximo sábado (22), em Telêmaco Borba (PR).

Ontem, a assessoria do cantor também desmentiu a informação que Calita estaria grávida, após surgirem especulações nas redes sociais.

Luxo

Ela e Amado Batista se casaram no sábado (15), em cerimônia de luxo, que aconteceu no interior do Mato Grosso, na fazenda do cantor, avaliada em R$ 350 milhões.

Eles estão juntos desde o ano passado, e Calita tem recebido muitas críticas nas redes sociais devido à diferença de idade dos dois. Amado tem 74 anos, e ela, 23.