Passagem do RBD pelo Brasil em 2006 ficou marcada por tragédia e morte de 3 fãs em tumulto; relembre

Uma tragédia marcou a passagem do RBD pelo Brasil, há quase 17 anos. No dia 4 de fevereiro de 2006, durante uma sessão de autógrafos e show da banda no estacionamento de um supermercado que ficava em um shopping de São Paulo.

A apresentação da banda mexicana deixou três mortos e mais de 40 pessoas feridas após um tumulto. Segundo uma reportagem do SBT da época, o público esperado era de 3 mil pessoas, mas cerca de 10 mil estavam no local para ver os ídolos Anahi, Maite Perroni, Alfonso Herrera, Christopher Uckermann, Christian Chaves e Dulce Maria.

Já na primeira música, por volta de 11h da manhã, começou o empura-empurra, parte do alambrado caiu e muitos adolescentes foram pisoteados. Os fãs passaram por cima até de um carro, que ficou com o teto amassado, segundo reportagem do G1 de 2006.

Anahi chegou a pedir calma aos fãs, mas não foi atendida. Após cantarem a segunda música e o tumulto continuar, a banda foi retirada do palco.

Jenifer Xavier, de 11 anos, Fernanda Pessoa, de 13, e Cláudia Cristina Oliveira, de 38, morreram na confusão em virtude de parada cardiorrespiratória. Os organizadores do evento e a gravadora da banda afirmaram que o túmulo foi causado pela histeria dos fãs.

Na época, a novela RBD era transmitida no Brasil pelo SBT.

Profunda tristeza

Em reportagem exibida no Programa do Ratinho, os integrantes do RBD lamentaram o ocorrido. “Estamos triste pelo que aconteceu. Iríamos cantar quatro canções, terminamos de cantar a primeira e quando estávamos cantando a segunda, nos tiraram de lá”, relembrou Christopher Uckermann.

“Viemos com todo o amor, com a intenção de entretê-los. Estamos muito tristes, muito impressionados com isso”, comentou Anahi chorando. “Queremos dar os pêsames para as famílias. É uma tristeza muito profunda”, completou Alfonso.

Reunião

O RBD confirmou este mês que irá fazer uma turnê de reunião da banda em 2023, a “Soy Rebelde Tour”, após 14 anos distante do palco. O único integrante que não irá participar do projeto é Alfonso Herrera.

No Brasil, o grupo fará shows em São Paulo, nos dias 16, 17 e 18 de novembro, no Allianz Parque; e no Rio de Janeiro, no dia 19 de novembro, no Estádio Nilton Santos, o Engenhão. Os ingressos, que começaram a ser vendidos nesta sexta-feira (27), esgotaram em poucos minutos, o que motivou uma série de protestos nas redes sociais.

O RBD já esteve em Fortaleza nos anos de 2006 e 2008, mas nesta nova turnê a Capital não será agraciada com nenhum show.