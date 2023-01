Ingressos online do RBD no Brasil se esgotam em minutos e fãs protestam nas redes

A venda de ingressos para a turnê 'Soy Rebelde 2023', que marca a reunião do grupo RDB, começou às 10 horas desta sexta-feira (27), no horário de Brasília. No entanto, as entradas esgotaram em poucos minutos, o que motivou uma série de protestos dos fãs nas redes sociais.

De acordo com o site da Eventim, produtora responsável pela venda, todos os setores das duas primeiras apresentações do grupo em São Paulo e no Rio de Janeiro estão indisponíveis. A empresa garantiu ao Estadão, porém, que ofereceria uma nova leva de ingressos nas bilheterias físicas de ambas as cidades a partir de 12h desta sexta.

A turnê

No Brasil, os "Rebeldes" têm três apresentações marcadas este ano, duas em São Paulo e uma no Rio de Janeiro. Nesta sexta (27), só será permitido comprar ingresso para as primeiras apresentações na capital paulista e na capital carioca.

Em São Paulo, o grupo se apresentará no Allianz Parque, nos dias 17 e 18 de novembro. Já no Rio, o show será no Estádio Nilton Santos, o Engenhão.

Os valores dos ingressos variam entre R$ 195 e R$ 850.

Veja as reações dos fãs