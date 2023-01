Fãs do grupo RBD entraram em conflito verbal e físico na fila para comprar ingressos para a turnê 'Soy Rebelde', no Rio de Janeiro, na tarde desta sexta-feira (27). As imagens da confusão, que se iniciou com um bate-boca por um lugar na fila, viralizaram nas redes sociais. A briga teve de ser controlada por policiais militares. No RJ, o grupo mexicano que fez sucesso nos anos 2000 se apresentará no no Estádio Nilton Santos, o Engenhão.