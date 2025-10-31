Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Notícias

Carol Lekker acabou cuspindo em Rayane no auge da discussão.

Zoeira

Carol Lekker cospe na cara de Rayane durante briga intensa em 'A Fazenda 17'

Confronto entre as participantes terminou com ofensas, provocações e cuspe no rosto

Redação 07 de Outubro de 2025
Agente do Agente do Detran-CE durante abordagem

Segurança

Agente do Detran-CE faz suposta ultrapassagem indevida e xinga homem que repreendeu ação

Em nota ao Diário do Nordeste, o órgão disse que repudia toda forma de violência, física ou verbal

Bergson Araujo Costa 12 de Setembro de 2025
Assista

Pernambuco

Moradores comemoram saída de síndica com fogos em condomínio de Pernambuco

Parte dos moradores tinha conflitos com a gestora

Redação 14 de Agosto de 2025
Dezenas de torcedores do Fortaleza e Ceará em luta corporal nas ruas de Fortaleza

Segurança

Torcedores de Ceará e Fortaleza brigam em ruas de Fortaleza antes do Clássico pelo Brasileirão

Eles aparecem em lutas e jogando pedras em confrontos nas vias públicas. A Polícia Militar foi acionada para uma das ocorrências

Redação 13 de Julho de 2025
Briga em São João em cidade de Pernambuco

É Hit

Confusão em São João: atraso do cantor Wallas Arrais termina em agressão em Águas Belas; veja vídeo

A Prefeitura explicou que a confusão generalizada teve como fator principal o descontrole de Wallas Arrais

Bergson Araujo Costa 27 de Junho de 2025
foto de briga entre dois passageiros no terminal do Aeroporto de Fortaleza

Ceará

Homens trocam agressões e provocam briga em terminal do Aeroporto de Fortaleza

Em vídeos publicados nas redes sociais, eles aparecem desferindo vários socos e chutes enquanto trocam ofensas verbais

Raísa Azevedo 20 de Junho de 2025
Vereadora Cris Monteiro, do partido Novo, fala ao microfone durante sessão na Câmara Municipal de São Paulo

PontoPoder

Vereadora de SP é vaiada e reage dizendo que 'mulher branca, bonita e rica incomoda'

A confusão começou quando a parlamentar Cris Monteiro (Novo) reagiu a protestos de servidores e representantes sindicais, que acompanhavam a sessão

Redação 30 de Abril de 2025
Colagem de imagens: na primeira, há o influenciador Raphael Fonseca, agredido na SPFW; na segunda, a médica Juliana Dias, a suposta agressora

Zoeira

Influenciador Raphael Fonseca é agredido durante desfile na SPFW e acusada se pronuncia; assista

A mulher do vídeo foi identificada como Juliana Dias, uma neurologista. Após a repercussão, ela publicou um pronunciamento

Redação 13 de Abril de 2025
Briga chegou a bloquear um trecho da via em que os veículos foram parados

País

Motorista de app e motociclista brigam com socos e chutes em teto de carro em SP; veja

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para atender ocorrência

Redação 19 de Março de 2025
Captura de tela de vídeo de câmera de monitoramento da SSPDS mostrando captura de 16 suspeitos após briga de torcidas em Fortaleza

Segurança

Briga de torcidas termina com 16 pessoas capturadas em flagrante no bairro Vila União, em Fortaleza

A Polícia Militar realizava fiscalizações no entorno do estádio Presidente Vargas (PV) quando foi acionada para uma confusão generalizada

Redação 10 de Março de 2025
