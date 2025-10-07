Carol Lekker cospe na cara de Rayane durante briga intensa em 'A Fazenda 17'

Mais um episódio de cusparada marcou a edição 17 de “A Fazenda”, reality show da Record. O conflito aconteceu na manhã desta terça-feira (7), durante o trato com a horta, e teve como protagonistas Carol Lekker e Rayane Figliuzzi, namorada do cantor Belo.

A confusão começou quando Carol cuidava das plantas e Gaby Spanic se aproximou para fazer o chamado “câmera-trato”. Ao perceber que Rayane veio ajudá-la, Carol acusou a rival de só ter aparecido por causa da presença das câmeras.

A discussão rapidamente ganhou tom agressivo. “Acorda, mulher! Vai cometer seus crimes para lá. Ela acha que a gente tem medo dela, só ela que tem dinheiro para pagar advogados”, disparou Carol. Rayane rebateu: “Pode falar bastante, o processo tá aí. Ela é falsa, galera”.

Confronto na roça

Em meio à troca de acusações, Carol voltou a provocar a influenciadora sobre o processo em que ela é suspeita de estelionato. “Vai lá cometer seus crimes. Foi prisão domiciliar que você ficou? Tão novinha e já presa, né?”, ironizou. Rayane respondeu: “Para você ver, quando a gente se apaixona é f*da!”.

A tensão se intensificou quando Rayane mencionou a Roça: “Vai para a Roça de novo hoje, vamos de novo, bora ver se o Brasil te quer”. Gaby Spanic tentou apaziguar a situação, mas foi ignorada pelas duas.

No auge da briga, Carol cuspiu duas vezes no rosto de Rayane, que reagiu indignada. “Vai agredir? Vai me agredir agora? Esse tipo de pessoa...”, disse a modelo. Carol manteve a provocação: “Cuspo e vou cuspir, faço de novo!”.

A Record ainda não se pronunciou sobre possíveis consequências. Embora o gesto seja considerado grave, episódios de cusparada anteriores, como o de Andressa Urach, Matheus Verdelho e Denise Rocha na sexta edição, não resultaram em expulsão.