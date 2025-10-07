Adriane Galisteu é diagnosticada com síndrome do piriforme

Adriane Galisteu revelou na segunda-feira (6) que foi diagnosticada com síndrome do piriforme, uma condição que ocorre quando o músculo piriforme, localizado na região do quadril, inflama ou comprime o nervo ciático, causando dor intensa.

“Bom, gente, descobrimos o que eu tenho, já é um bom caminho. Síndrome do piriforme. Nunca tinha ouvido falar disso, agora que estou entendendo um pouco mais sobre. Fica ao lado do ciático”, explicou a apresentadora, em vídeo publicado nas redes sociais.

Galisteu contou que procurou atendimento médico no domingo (5), após sentir fortes dores na perna. Inicialmente, ela não sabia o motivo do desconforto e estava sendo acompanhada por profissionais de saúde para investigar a causa.

'Dor muito estranha'

“Estou tomando anti-inflamatório e fiz uma ressonância magnética. É uma dor muito estranha, que eu não sei nem explicar. Tenho a sensação de que enfiaram uma faca na minha perna e, de vez em quando, alguém vai lá e dá uma giradinha. Me dá cada choque”, relatou.

A síndrome do piriforme é relativamente comum em pessoas que praticam atividades físicas, especialmente aquelas que envolvem corrida ou movimentos repetitivos das pernas. O tratamento geralmente inclui repouso, uso de medicamentos anti-inflamatórios e sessões de fisioterapia.

Apesar do diagnóstico, Galisteu tranquilizou os fãs e afirmou estar otimista com a recuperação. “Agora que sei o que é, fica mais fácil cuidar. Já estou em tratamento e logo estarei 100% de novo”, garantiu.