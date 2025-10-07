Joana Solnado relembra morte clínica aos 14 anos

Joana Solnado, que vive Inês, nova parceira de crimes de Sandra (Flávia Alessandra) em “Êta Mundo Melhor!”, revelou que viveu uma experiência marcante ainda na adolescência: uma morte clínica aos 14 anos. O episódio, segundo ela, foi determinante não apenas em sua trajetória, mas também na da mãe, a escritora Alexandra Solnado, conhecida por seus livros sobre espiritualidade.

“Eu tive uma doença que até hoje ninguém sabe explicar, que resultou numa morte clínica. Esse foi um momento de grande virada para toda a família, mas especialmente para a minha mãe, que encontrou na espiritualidade várias respostas e um novo caminho de vida” contou a atriz, que é portuguesa e mora no Brasil há três anos, ao jornal O Globo.

Joana explica que a mãe, antes cética, passou a se dedicar à escrita e ao estudo de temas espirituais após o episódio. “Ela não tem religião, mas, para ser espiritualista, não é preciso religião. Ela encontrou esse lugar e, hoje, é o que faz da vida: começou a escrever, dar cursos e já tem uma legião de pessoas pelo mundo”, disse.

Rotina intensa

A atriz afirma que, apesar do susto vivido na infância, nunca mais teve problemas de saúde. “Fiquei boa, nunca mais tive nada, graças a Deus. Eu confesso que falo disso quase de uma forma terceirizada, porque lembro, mas não tenho a vivência que minha mãe teve”.

Joana também contou que, embora o ano tenha sido intenso, com o nascimento da filha Amora e dois trabalhos em sequência, está vivendo uma fase especial. “Achei que este ano seria mais sossegado, mas os convites foram irrecusáveis”, disse.

Morando no Rio de Janeiro com o marido, Vinícius Mariano, e as filhas Flor e Amora, Joana celebra a vida e a realização de um sonho antigo. “Desde muito nova eu queria morar no Brasil, porque minha mãe é brasileira. Por mais que eu vá e volte a Portugal, aqui eu me sinto em casa".