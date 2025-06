Passageiros trocam agressões e provocam briga em terminal do Aeroporto de Fortaleza

Dois homens trocaram agressões no terminal de passageiros do Aeroporto Internacional de Fortaleza na tarde desta sexta-feira (20). Em vídeos publicados nas redes sociais, eles aparecem desferindo vários socos e chutes enquanto trocam ofensas verbais.

Durante a briga, um deles chegou a derrubar o outro no saguão com um golpe no pescoço. A polícia foi acionada para o caso.

Em nota enviada ao Diário do Nordeste, a Fraport Brasil, concessionária do Aeroporto, confirmou o caso de violência informando ter identificado "uma ocorrência entre duas pessoas no terminal de passageiros".

A empresa disse ainda que "não detém poder de polícia, e neste sentido, sempre que recebe alguma denúncia, reporta e colabora com as autoridades competentes". Ressaltou também que o setor de desembarque "conta com o apoio da segurança pública, com estrutura da Polícia Militar presente nas proximidades, assim como um posto de Delegacia Civil".

O Diário do Nordeste solicitou informações sobre o caso à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) e aguarda retorno.

Veja também Segurança Cães da Receita Federal apreendem 7,5 kg de cocaína no Terminal de Cargas do Aeroporto de Fortaleza Igor Pires Voos da Latam para Lisboa saem lotados de Fortaleza e com 21 toneladas de cargas

Passageiros tentaram conter briga

A confusão chamou a atenção de diversas pessoas que passavam pela área. Vídeos da troca de agressões foram compartilhados nas redes sociais.

Durante a briga, outros passageiros e uma segurança tentaram conter os ataques.