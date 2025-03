Motorista de app e motociclista brigam com socos e chutes em teto de carro em SP; veja

Uma briga de trânsito em Presidente Prudente (SP) viralizou e ganhou diferentes postagens nas redes sociais, nesta quarta-feira (18). Segundo o G1, a confusão envolveu um motorista de aplicativo, de 59 anos, e um motociclista, de aproximadamente 45 anos, no semáforo do cruzamento das Avenidas da Saudade e Quatorze de setembro, na tarde de terça-feira (17).

Conforme o Boletim de Ocorrência (B.O.) obtido pelo portal da TV Globo, o condutor do carro relatou que foi agredido pelo motociclista.

Veja briga de trânsito:

No registro, a vítima declarou que seguia no sentido da Santa Casa de Misericórdia, na Avenida da Saudade, quando o homem que conduzia a motocicleta deu um chute no retrovisor do carro do lado do passageiro enquanto o trânsito estava em movimento.

O motociclista teria ainda buzinado e gritado com a vítima, parando a motocicleta na frente do carro no semáforo.

Confusão bloqueou trecho de via

O motorista de aplicativo declarou à polícia que o motociclista o xingou e disse que o condutor do carro o “fechou” no trânsito.

A vítima alegou que desceu do veículo para tentar deixar o motociclista calmo, mas o mesmo teria pegado uma pedra e arremessado na direção do motorista. Ele não conseguiu acertar o homem.

Em seguida, ainda conforme o B.O., o motociclista teria começado a dar socos no rosto do condutor do carro, que ficou ferido, com machucados na região dos olhos, testa e na lateral da cabeça.

Depois, o suspeito subiu no carro, pulou e pisoteou o capô, os para-brisas e o teto do veículo, até que o suspeito parou e foi em direção à motocicleta.

A vítima pediu para ele permanecer no local para resolver a situação, pois havia danificado o seu veículo, mas o motociclista teria perguntado se o homem "queria apanhar mais". O suspeito fugiu do local atravessando o sinal vermelho do semáforo.

Investigações

Na Delegacia da Polícia Civil, a vítima foi atendida pela equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas se recusou a ser levada ao Pronto Socorro e foi orientada a seguir para um hospital após o registro do caso.

Com base do relato da vítima e considerando as lesões aparentes, bem como os danos ao veículo da vítima, a polícia solicitou um exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML) para o motorista de aplicativo e solicitou que o carro passe por perícia técnica científica no Instituto de Criminalística.

O caso vai ser investigado pela Polícia Civil e foi registrado como lesão corporal, dano e injúria.