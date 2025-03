Diogo Almeida diz não ter falado com nenhum participante do BBB 25 após eliminação

Oitavo eliminado do BBB 25, o ator Diogo Almeida surpreendeu ao revelar que não falou com nenhum participante do reality show desde que saiu. “Não conversei sobre o jogo, o BBB, com nenhum participante que foi eliminado”, disse, ao Uol.

O artista ainda afirmou que priorizou tomar banho de mar, assim que deixou o confinamento. “Quando eu saí do BBB, a primeira coisa que eu fiz depois das entrevistas, de todos os compromissos que eu tive pós a saída, foi entrar no mar, tomar um banho de mar, que era algo que sentia muita falta quando estava lá dentro”.

Diogo também relatou que as pessoas puderam conhecer suas várias facetas dentro do programa, além da versão ator. “Essa exposição, o fato de participar de um reality, a gente se mostra muito, porque é vida real, não estou dando vida a nenhuma personagem”.

“As pessoas puderam conhecer mais o Diogo, com acertos, com erros... o Diogo feliz, Diogo que também se acolhe quando está triste, Diogo parceiro, amigo da mãe, que tem uma relação super linda com a mãe, que gosta de fazer amigos, Diogo que escuta, Diogo que tem uma relação empática com as pessoas, que se posiciona quando necessário, enfim, as pessoas puderam conhecer muito mais sobre mim do que elas poderiam conhecer ao longo dos anos, porque ali elas puderam me ver dia e noite, noite e dias”.

Fora do programa, Diogo puxa torcida por sua mãe, Vilma, que continua na disputa do prêmio do BBB 25. Ele também não se pronunciou sobre a treta que ela teve com Aline, na segunda-feira (18), com quem ele ficava dentro da casa.