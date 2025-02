Quem saiu do BBB 25? Diogo é eliminado no 6º paredão com 43,93% dos votos

Diogo foi o oitavo eliminado do Big Brother Brasil (BBB) 25, com 43,93% dos votos. O brother deixou o reality show nesta terça-feira (25) e enfrentou Vilma e Vitória Strada na berlinda.

Vitória Strada foi a segunda mais votada na disputa pela permanência na casa, recebendo 32,61%. Por sua vez, Vilma teve apenas 23,46% dos votos.

O ator foi parar na berlinda após atender o Big Fone no último sábado (22). Como consequência, ele foi emparedado.

VEJA A MÉDIA DE VOTOS

Diogo Almeida

Média: 43,93%

Voto Único: 45,35%

Voto Torcida: 42,50%

Vitória Strada

Média: 32,61%

Voto Único: 24,26%

Voto Torcida: 40,96%

Vilma

Média: 23,46%

Voto Único: 30,39%

Voto Torcida: 16,54%

COMO FOI A FORMAÇÃO DO PAREDÃO?

A formação do paredão começou com o Big Fone, que foi atendido por Diogo no sábado (22). Como consequência, ele foi emparedado e teve que puxar alguém para a berlinda, optando por Thamiris.

No entanto, Camilla adquiriu o Poder Curinga na sexta-feira (21), ganhando o benefício de trocar ou não alguém do paredão. Com isso, ela decidiu livrar a irmã e colocar Vilma na zona de eliminação.

Na sequência, Guilherme, vencedor da Prova do Anjo da semana, pôde imunizar algum participante. Ele optou por dar o benefício para Joselma.

Logo após, o líder João Pedro indicou Vitória Strada direto ao paredão. Em seguida, iniciou a votação no confessionário. Com sete votos, Camilla foi a mais votada da casa e foi parar no paredão. Somente Vitória, indicada pelo líder, não participou da prova Bate e Volta.

Camilla, Diogo e Vilma participaram do Bate e Volta, mas apenas Camila conseguiu se livrar do paredão.

