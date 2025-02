Sincerão do BBB 25: Com ex-BBB's como jurados e punição para 'pipoqueiros', veja como foi dinâmica nesta segunda (24)

Após a formação do paredão, os brothers e sisters enfrentaram o sexto Sincerão do Big Brother Brasil (BBB) 25, nesta segunda-feira (24). Mais uma vez, cada participante teve que escolher um adversário para falar dele a partir de um tema pré-definido.

A dinâmica conta com a participação de todos os participantes da "casa mais vigiada do Brasil". dos protagonistas da semana – os emparedados Diogo, Vilma e Vitória; o líder João Pedro; o anjo Guilherme; e a ganhadora do Poder Curinga, Camilla.

No embate, caso não seja bem-sucedido nos argumentos, o jogador pode receber o título de “pipoqueiro” e receber uma punição. Mas se “mandar bem”, o seu oponente é quem sofrerá a consequência, sendo punido por isso.

A decisão do vencedor de cada duelo ficará a cargo de três ex-participantes do reality show: Ana Paula Renault (BBB 16), Naiara Azevedo (BBB 22) e Ricardo Alface (BBB 23). Eles são responsáveis por definir as consequências que os participantes vão receber a cada rodada do Sincerão.

Veja também Zoeira Bastidores inéditos de 'Ainda Estou Aqui' são publicadas por Selton Mello; veja Zoeira Enquete BBB 25: parcial mostra participante saindo com rejeição de mais de 50%; veja

Além disso, os ex-BBB's podem escolher, dentre temas pré-determinados, aqueles sobre os quais desejam ver os competidores discursarem ao apontarem seus oponentes.

Por sua vez, a votação do público definirá os assuntos que podem ser abordados pelo líder no Sincerão. As opções foram:

Decepção Arrogante Covarde Traidor (a) Controlador (a) Influenciável Falso (a)

Os convidados do júri estão assistindo à dinâmica na sala da "casa mais vigiada do Brasil", sem que sejam vistos pelos brothers e sisters.

Legenda: Naiara Azevedo, Ana Paula Renault e Ricardo Alface participam do Sincerão como jurados nesta segunda-feira (24) Foto: Reprodução/TV Globo

Veja duelos do Sincerão do BBB 25

Os brothers e sisters precisaram escolher jogadores como alvos, se dividindo entre acusadores e acusados.

Os participantes também podiam definir placas com adjetivos negativos para os acusados.

Além das escolhas, cada jogador teve um minuto para justificar o alvo e os alvos tiveram 30 segundos para se defender.

Legenda: Perdedor do duelo recebe bomba de fumaça ou chuva de gosma e pipoca como consequência Foto: Reprodução/TV Globo

Duelo 1

Acusador: Diego

Acusada: Camilla

Tema: Falso(a)

Vencedor do duelo: Diego

Duelo 2

Acusadora: Vitória

Acusada: Camilla

Tema: Decepção

Vencedora do duelo: Vitória

Duelo 3

Acusadora: Vilma

Acusada: Thamiris

Tema: Influenciável

Vencedora do duelo: Vilma

Duelo 4

Acusador: Guilherme

Acusada: Camilla

Tema: Traidora

Vencedor do duelo: Guilherme

Duelo 5

Acusadora: Camilla

Acusada: Vitória

Tema: Falsa

Vencedora do duelo: Vitória

Duelo 6

Acusadora: João Pedro

Acusada: Vitória

Tema: Falsa

Vencedora do duelo: Vitória

Duelo 7

Acusador: Diego

Acusada: Camilla

Tema: Controladora

Vencedora do duelo: Camilla

Duelo 8

Acusador: Vinícius

Acusado: Diogo

Tema: Covarde

Vencedor do duelo: Vinícius

Ao final da disputa, os ex-BBB's vão definir o "craque do jogo" do Sincerão.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.