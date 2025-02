Enquete BBB 25: parcial mostra participante saindo com rejeição de mais de 50%; veja

A atriz Vitória Strada deve ser eliminada no sexto paredão do Big Brother Brasil (BBB) 25, segundo enquete realizada pelo Diário do Nordeste. Até o início da tarde desta segunda-feira (24), ela aparecia com 51% dos votos.

Em segundo lugar, a enquete apontou Vilma com 35,2% dos votos dos leitores. Por fim, na terceira posição, Diogo com 13,7% dos votos. Ao todo, o levantamento chegou a registrar mais de 40 mil votos dos leitores.

Veja número de votos:

O resultado do paredão será anunciado por Tadeu Schmidt na noite de terça-feira (25). Vale lembrar que os votos desta enquete não interferem no resultado oficial do programa.

COMO FOI A FORMAÇÃO DO PAREDÃO?

A formação do paredão começou com o Big Fone, que foi atendido por Diego no sábado (22). Como consequência, ele foi emparedado e teve que puxar alguém para a berlinda, optando por Thamiris.

No entanto, Camilla adquiriu o Poder Curinga na sexta-feira (21), ganhando o benefício de trocar ou não alguém do paredão. Com isso, ela decidiu livrar a irmã e colocar Vilma na zona de eliminação.

Na sequência, Guilherme, vencedor da Prova do Anjo da semana, pôde imunizar algum participante. Ele optou por dar o benefício para Joselma.

Logo após, o líder João Pedro indicou Vitória Strada direto ao paredão. Em seguida, iniciou a votação no confessionário.

Joselma votou em Camilla

Maike votou em Aline

Gracyanne votou em Renata

Guilherme votou em Camilla

Renata votou em Camilla

Eva votou em Camilla

João Gabriel votou em Aline

Vilma votou em Camilla

Vitória votou em Maike

Diogo votou em Camilla

Daniele votou em Maike

Aline votou em Maike

Camilla votou em Renata

Diego votou em Camilla

Vinícius votou em Maike

Thamiris votou em Renata

Com sete votos, Camilla foi a mais votada da casa e foi parar no paredão. Somente Vitória, indicada pelo líder, não participou da prova Bate e Volta.

PROVA BATE E VOLTA

Camilla, Diogo e Vilma participaram do Bate e Volta em uma prova de diferentes rodadas que exigiu memória.

Os brothers tiveram de prestar atenção nas informações apresentadas no telão e, ao final, tinham que acertar a resposta a partir da ordem correta mostrada de temperos e pratos.

Cada acerto valia um "coração". Camilla foi a primeira a conquistar o total de cinco, ganhando a prova e se livrando do paredão.