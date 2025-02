Bastidores inéditos de 'Ainda Estou Aqui' são publicadas por Selton Mello; veja

Poucos dias antes da cerimônia do Oscar, Selton Mello surpreendeu os fãs ao compartilhar imagens inéditas dos bastidores do filme "Ainda Estou Aqui". No vídeo publicado em seu perfil nas redes sociais, o ator reuniu momentos especiais ao lado dos colegas de elenco, incluindo Fernanda Torres.

Veja também Zoeira Enquete BBB 25: parcial mostra participante saindo com rejeição de mais de 50%; veja Zoeira Cauã Reymond posta foto com filha que teve com Grazi Massafera e ganha elogio de fãs

No vídeo compartilhado nesta segunda-feira (24), Selton surge ao lado de Fernanda Torres e os outros integrantes da família Paiva dentro do carro que marca alumas cenas importantes do filme. Nas imagens, a equipe também canta parabéns para a atriz mirim Cora Mora, que interpreta Maria Beatriz Paiva (Babiu), filha caçula do casal no longa.

Nos comentários, os seguidores de Selton Mello pedem que ele faça a cobertura do Oscar em seu perfil do Instagram, após sua bem-sucedida "cobertura especial de bastidores do Globo de Ouro" em janeiro.

"Selton, esperamos sua total cobertura de novo no domingo!"

Vale lembrar que "Ainda estou aqui", longa dirigido por Walter Salles, concorre em três categorias no Oscar 2025: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz (Fernanda Torres).

O filme aborda a história da família Paiva a partir da luta de Eunice Paiva pela memória de Rubens Paiva. Dentre algumas premiações ao qual foi indicado, estão: Critics Choice Awards, GOYA, ICS Award, BAFTA, Globo de Ouro e o próprio Oscar, que ocorre no próximo domingo (2).