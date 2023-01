RBD anuncia mais um show extra após ingressos esgotarem em 20 minutos

Para a alegria dos fãs, a banda RBD anunciou mais uma data extra de show no Brasil. Após os ingressos esgotarem em poucos minutos para as apresentações já marcadas em São Paulo e no Rio de Janeiro, a capital paulista vai ser palco do grupo mexicano para mais uma apresentação, no dia 16 de novembro.

Com a nova data, o RBD realizará, no total, quatro shows em solo brasileiro. Confira abaixo as datas atualizadas: