Fortaleza quer RBD: fãs sobem hashtag para banda confirmar shows na cidade

Os fãs do RBD comemoraram o anúncio da turnê mundial que oficializa o retorno do grupo, mas nem todos estão completamente satisfeitos. Em Fortaleza, por exemplo, uma campanha pretende trazer o grupo mexicano para solo cearense por meio de campanha nas redes sociais, que viralizou na tarde desta segunda-feira (23).

Com a hashtag 'Fortaleza quer RBD', admiradores da banda pediram por novas datas no Brasil, mais precisamente na Capital do Ceará. A especulação começou após o anúncio de todas as datas da turnê, evidenciando que a passagem pelo Brasil poderia se estendida além do já programado.

Os boatos, inclusive, teriam sido confirmados pelo colunista Leo Dias, do jornal Metrópoles. Segundo ele, a banda já estaria em processo de negociação para apresentações em outras cidades, reservando até mesmo um estádio para tal feito.

Até então, o RBD confirmou datas no Rio de Janeiro e em São Paulo, no dia 17 e 19 de novembro deste ano.

Turnê mundial

Na última quinta-feira (19), o fenômeno mundial que reúne Dulce María, Anahi, Maite Perroni, Christian Chávez e Christopher von Uckerman anunciou o retorno oficialmente junto de uma turnê em 26 cidades.

O show de São Paulo acontecerá no Allianz Parque em 17 de novembro; enquanto o do Rio de Janeiro acontecerá no Estádio Olímpico Nilton Santos, o Engenhão, em 19 de novembro.

A venda de ingressos para os shows do Brasil abre em 27 de janeiro, às 10h. As informações já estão disponíveis no site responsável.

Antes da venda oficial, haverá uma pré-venda exclusiva para clientes BRBCard, nos dias 24 de 25 de janeiro. A pré-venda começa às 10h no site e às 12h nas bilheterias físicas.