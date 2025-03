Bruna Biancardi se encontra com missionária apontada como fundamental para reconciliação com Neymar

Em meio à nova polêmica de traição de Neymar, a influenciadora Bruna Biancardi se encontrou, nessa segunda-feira (17), com a missionária Adenácia Anastasia, apontada como fundamental na reconciliação dela com o jogador de futebol, após a traição dele em junho de 2023.

Veja também Zoeira Filha de Carlos Alberto de Nóbrega é confundida com namorada do pai e atacada na web Zoeira 'Adolescência' é baseada em fatos reais? Veja história da série da Netflix

A influencer publicou uma foto da amiga no Instagram, em que ela aparece com Mavie, filha do casal, no colo. Os Stories mostram que o passeio de Bruna e Adenácia incluiu uma aproximação à natureza e aos animais. A missionária aparece com Mavie no colo e dirigindo um carrinho de golfe, enquanto a bebê vê cavalos no pasto.

Adenácia é uma das melhores amigas de Rafaella Santos, irmã de Neymar, o que permitiu a aproximação com Bruna.

Traição

Neymar está sendo acusado de trair Bruna, que está grávida da segunda filha do atleta. Uma modelo, que se apresenta como Any Awuada, afirmou ter tido relações sexuais com o jogador do Santos durante uma festa particular em Araçoiaba, interior de São Paulo, em uma chácara isolada. A assessoria do jogador nega a presença dele no evento.