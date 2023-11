Dulce Maria chega ao Rio de Janeiro para shows do RBD no Brasil: 'estou muito feliz'

A cantora mexicana Dulce Maria já está no Rio de Janeiro para a série de shows do RBD e contou aos fãs sobre a felicidade em estar de volta. O primeiro show da banda em solo brasileiro, 15 anos após o anúncio do fim das atividades do fenômeno do México, ocorre nesta quinta-feira (9) no Rio de Janeiro.

"Depois de cinco anos, posso dizer: Olá, Brasil! Olá, Rio! Estou muito feliz de estar em seu país que tanto amo e que tanto amor tem dado para nós. (Desculpa meu portunhol). Amo vocês", disse a artista, no X, o antigo Twitter.

Os outros quatro integrantes, Anahí, Maite Perroni, Christian Chávez e Christopher Uckerman, também já chegaram ao Brasil para o tão esperado show no Estádio Nilton Santos (Engenhão).

Turnê de despedida

A turnê de despedida da banda RBD, a "Soy Rebelde Tour", terá oito datas no Brasil: 9 e 10 de novembro no Rio de Janeiro e 12, 13, 16, 17, 18 e 19 de novembro em São Paulo.

A banda tem apresentações marcadas em outros países até 21 de dezembro, quando um show especial ocorre na Cidade do México, onde o conjunto foi criado e a novela "Rebelde" foi primeiramente exibida.