Larissa Manoela conhece Dulce Maria durante primeiro show de RBD no Brasil

Larissa Manoela, de 22 anos, realizou o sonho de conhecer a cantora Dulce Maria, de 37, durante o show do RBD. O grupo fez o primeiro de oito shows pelo Brasil nessa quinta-feira (9), no Engenhão, Rio de Janeiro.

“Pequena Lari, o dia de ontem foi especial demais, né? Foi por você que eu tava lá! Você que nunca parou de sonhar e foi atrás pra realizar. Que achou que com 5 anos morando no interior do Paraná nunca seria possível ver o show da sua banda favorita”, escreveu a atriz ao compartilhar o encontro das duas nesta sexta-feira (10).

“Você conseguiu! E foi mágico. Que bom que pude viver isso por você! Minha criança interior, te amo! TE AMO RBD!”, finalizou Larissa. Ela também publicou fotos suas de quando pequena, usando a farda que ficou famosa pela novela Rebelde.

Vaiada em show

Assim como a funkeira Pocah e a também atriz Bruna Griphao, Larissa Manoela foi vaiada por parte do público presente no show do RBD no Engenhão.

Elas acompanhavam tudo de uma área restrita. Nos stories de Larissa, por exemplo, é possível notar o grande espaço da área reservada, onde ela curtiu os hits da banda e trocou beijos com o namorado, o ator André Luiz Frambach.

“Ih, fora, ih, fora, ih, fora”, gritavam alguns fãs que reclamaram do privilégio. Muitos deles estavam há meses acampando na tentativa de conseguir um bom lugar para ver o concerto.

“Quando o RBD veio ao Brasil em 2006 eu ouvi da minha mãe que ou eu ia no show, ou a gente (não) comeria. Essa era a minha realidade! Mas eu não parei de sonhar e lutei muito”, disse a Pocah no X (ex-Twitter). Larissa e Bruna não se pronunciaram sobre o assunto.