Patrícia Ramos relembra violência doméstica sofrida: 'relacionamento extremamente abusivo'

A influenciadora digital Patrícia Ramos participou, nesta sexta-feira (10), do “Encontro com Patrícia Poeta” e falou pela primeira vez publicamente sobre a denúncia de violência doméstica contra o ex-marido, o empresário Diogo Vitório.

“Desde o namoro, eu já vivia um relacionamento extremamente abusivo. Eu já sabia que estava nessa situação, mas eu acreditava muito nessa mudança. Fui deixando o tempo passar e casei acreditando nessas promessas de mudança”, disse ela.

A influenciadora contou que cogitou denunciar Diogo no início do relacionamento, mas o conselho de um amigo a desmotivou. “Eu procurei um amigo e ele me desencorajou a fazer a denúncia. Ele dizia que ia passar, que era um momento de raiva, que ele ia mudar. E acabou que isso não aconteceu, infelizmente”.

No começo de 2022, Patrícia decidir encerrar o casamento, após mais uma agressão. "Desde o ano passado, depois da minha festa de aniversário, a gente teve uma briga e ele me agrediu de novo. Ali eu decidi. Eu ainda não tinha coragem de pegar as minhas coisas e ir embora, mas eu já tinha no meu coração que tinha acabado".

A influenciadora também relatou que Diogo não aceitou o divórcio. “Ele não queria assinar o papel, a separação. Ele ficava me perseguindo, me rondando. Até que ele começou a pedir dinheiro para assinar o divórcio. Foi uma chantagem financeira”.

No dia 31 de outubro, Diogo se pronunciou nas redes sociais sobre as denúncias: “Diante das recentes denúncias veiculadas na mídia, a assessoria jurídica do empresário Diogo Vitório informa que todos os detalhes serão esclarecidos em tempo oportuno. Desde já, no entanto, reitera que está à disposição das autoridades para quaisquer esclarecimentos. Por fim, seguimos confiando na justiça e temos a certeza que a verdade logo aparecerá”, diz o comunicado.