Patrícia Ramos desmente que separação seria estratégia de marketing

A apresentadora e influenciadora digital Patrícia Ramos apareceu pela primeira vez nas redes sociais após ter anunciado o fim de seu casamento com o empresário Diogo Vitório. Ela aproveitou para desmentir que o anúncio da separação seria uma estratégia de marketing.

“Tem muita gente falando que acha que é brincadeira, que é campanha de marketing e não é. Eu jamais brincaria com algo tão sério, com uma situação tão delicada para tirar algum tipo de proveito. E bora que a vida precisa continuar. Acredito que se eu não tivesse vocês seria muito mais difícil passar por esse processo. Eu preciso muito da força e da parceria de vocês aqui comigo”, disse, por meio dos Stories, na segunda-feira (29).

Patrícia ainda disse que está bem, "na medida do possível". "Quando acontece é sempre um baque. E a vida é assim, eu sou igual a vocês. Às vezes estou ótima, outras eu não estou. Eu gosto de compartilhar meus momentos bons aqui com vocês porque, afinal, rede social é isso. Todo mundo sabe que a gente só compartilha o que a gente quer. Alguns ciclos se encerram, vai da gente aprender com tudo, se readaptar, se erguer e seguir em frente", concluiu, com a feição bem séria.

Patrícia e Diogo anunciaram a separação no sábado (27), por meio de um post no Instagram. Eles estavam juntos há cinco anos, e deixaram os fãs surpresos com a notícia.