Ex-Malhação é cotada para viver Xuxa em série da Netflix sobre Ayrton Senna

Pâmela Tomé, de 29 anos, ex-atriz de “Malhação”, é cotada para interpretar a apresentadora Xuxa Meneghel na série da Netflix sobre Ayrton Senna, conforme informações da colunista Patrícia Kogut. As negociações com a artista já estão acontecendo.

Pâmela também já atuou em “Orgulho e Paixão”, na Globo. Seus trabalhos mais recentes foram na RecordTV, em “Gênesis” e “Reis”.

Legenda: Pâmela Tomé participou da novela "Orgulho e Paixão", de 2018 Foto: Reprodução/TV Globo

Ainda segundo a colunista, as gravações devem acontecer em junho, em Buenos Aires.

Série sobre Ayrton Senna

Em março, a Netflix divulgou que Gabriel Leone foi o escolhido para viver Senna no projeto. Alice Wegmann será a primeira mulher do piloto. Já a atriz Camila Márdila dará vida a Viviane Senna, irmã do atleta.

A série, que terá seis episódios e conta com participação afetiva da família do piloto, começará mostrando o início da carreira do brasileiro, quando ele se muda para a Inglaterra para competir na Fórmula Ford. Depois, mostrará seus grandes marcos, incluindo o tricampeonato na Fórmula 1, até o acidente que o matou, na Itália.

A Netflix ainda não anunciou quando o projeto irá estrear.