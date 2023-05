Alice Wegmann revela que apresentou um ex-namorado para amiga: ‘estão juntos há 4 anos’

A atriz Alice Wegmann contou uma história inusitada no “Papo de Segunda”, do canal GNT, nessa segunda-feira (29). Em conversa com os apresentadores Manoel Soares, Chico Bosco, João Vicente de Castro e Kondzilla, a artista disse que gosta de ressignificar relações, e revelou que já apresentou um ex-namorado para uma amiga. Eles estão juntos há quatro anos.

“Ex bom para mim é ex que a gente pode apresentar para as amigas. É tão bom você ressignificar uma relação e enxergar a pessoa de uma forma diferente. Quando você vê que aquilo não deu muito certo, não funcionou... Ou funcionou e deu certo naquele período”, refletiu.

E foi pensando dessa forma que ela serviu como “cupido” para o novo casal.

“Tenho uma grande amiga e um ex-namorado, que hoje em dia eu já nem mais chamo de ex-namorado, chamo de amigo. Ele foi meu namorado na faculdade e ela é uma amiga um pouco mais recente, deve ter uns quatro anos que eu sou amiga dela", contou.

"Um belo dia ele foi almoçar na minha casa, a gente não ficava há seis, sete anos. Papo vai, papo vem, eu falando das minhas relações e ele falando das dele... E ele falou: 'você não tem ninguém para me apresentar?' Tenho muitas amigas legais e fiquei de pensar qual seria esse 'match'. No final da noite, fui para a casa dessa amiga e estava sentada com e ela, e ela: 'você não tem ninguém para me apresentar?' Foi a mesma frase, no mesmo dia. Eles estão juntos há quatro anos”, relatou a atriz.

No fim de 2022, Alice confirmou que está solteira, após o fim do namoro com o produtor musical Dudu Borges. A atriz tem uma relação de muita proximidade com João Vicente, e muito já se especulou que eles tenham um romance, o que nunca foi assumido.