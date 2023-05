Bruce Willis chegou a perder memória durante gravação de filme, diz integrante de equipe

O ator Bruce Willis, que se aposentou e vive com demência frontotemporal (DFT), chegou a perder a memória em um set de filmagens em 2021, durante as gravações de 'Meia-noite no Switchgrass'.

A situação foi lembrada por Alicia Haverland, mestre em objetos de cena da trama, em entrevista ao documentário 'The Randdal Scandal', que denuncia os abusos cometidos pelo diretor Randdal Emmett.

Alicia foi repor os itens em uma cena que simulava uma cafeteria, quando foi confundida com uma garçonete por Bruce, segundo trecho divulgado pelo portal Fandon Wire.

"Fui repor o café, e nós estávamos provavelmente na tomada sete ou oito, ele colocou a mão no café, me olhou nos olhos e disse 'Não, senhora, eu não quero mais", contou a especialista.

Haverland disse que Bruce não estava entendendo que estava em um set e ela teve que improvisar até o astro recobrar a memória e completar a cena.

Em sua entrevista ao documentário, Alicia revela que Randdal Emmett parecia não ter consideração pelo estado de saúde de Bruce.

Demência frontotemporal (DFT)

Bruce Willis se aposentou em 2022, com diagnóstico inicial de afasia. Em fevereiro desde ano, a família do ator divulgou um comunicado informando sobre a piora no estado de saúde do ator, com evolução para Demência frontotemporal (DFT) , que fez com que ele ficasse ainda mais recluso.

"Infelizmente, desafios com comunicação são apenas um sintoma da doença que Bruce enfrenta. Enquanto isso é doloroso, é um alívio finalmente chegar a um diagnóstico claro", afirmou a família do ator em comunicado.

"DFT é uma doença cruel que muitos de nós nunca ouvimos falar e que pode atingir qualquer um. Para pessoas com menos de 60 anos, DFT é a forma mais comum de demência, e como o diagnóstico pode levar anos, DFT é provavelmente muito mais dominante do que sabemos. Atualmente, não há tratamentos para a doença, uma realidade que esperamos poder mudar nos anos à frente".

Bruce Willis estourou na televisão ao lado de Cybill Shepherd na série "A gata e o rato". O ator também ficou famoso por filmes como "Pulp Fiction: Tempo de Violência" (1994), "Armageddon" (1998) e "O Sexto Sentido" (1999).

Bruce ganhou dois Emmys: um foi pela série "A gata e o rato", em 1987; e outro por uma participação em "Friends", em 2000.