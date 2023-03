Demi Moore compartilha vídeo de Bruce Willis comemorando aniversário após diagnóstico

O ator Bruce Willis completou 68 anos neste domingo (19), em vídeos divulgados nas redes sociais, a família celebra a vida do artista, que foi diagnosticado com demência frontotemporal (DFT).

"Feliz aniversário, BW! Muito feliz que pudemos te celebrar hoje. Te amo e amo a nossa família. Obrigada a todos pelo amor e pelo carinho - todos nós sentimos isso", escreveu a atriz Demi Moore, ex-mulher do ator, no Instagram.

Demi Moore e Bruce Willis foram casados por 13 anos e tiveram três filhas (Rumer, Tallulah e Scout). Atualmente, o ator é casado com a modelo Emma Heming Willis, com quem tem outras duas filhas (Evelyn e Mabel).

A esposa do astro de "Duro de Matar" também usou suas redes sociais para homenagear o marido. Em uma das publicações, Emma faz um desabafo sobre como tem sido os dias ao lado de Bruce.

"Hoje é aniversário do meu marido e acordei chorando. Gravar esses vídeos é como uma faca no meu coração, mas sei o quanto vocês amam o meu marido e faço isso por vocês".

Em outro vídeo, a modelo reuniu diversos momentos com o marido e agradece os fãs por todo o carinho que vem recebendo desde o diagnóstico de Bruce.

Demência frontotemporal (DFT)

Em fevereiro desde ano, a família de Bruce Willis divulgou um comunicado informando sobre a piora no estado de saúde do ator, que fez com que ele ficasse ainda mais recluso após sua aposentadoria em 2022.

"Infelizmente, desafios com comunicação são apenas um sintoma da doença que Bruce enfrenta. Enquanto isso é doloroso, é um alívio finalmente chegar a um diagnóstico claro", afirmou a família do ator em comunicado no site da Associação para a Degeneração Frontotemporal.

"DFT é uma doença cruel que muitos de nós nunca ouvimos falar e que pode atingir qualquer um. Para pessoas com menos de 60 anos, DFT é a forma mais comum de demência, e como o diagnóstico pode levar anos, DFT é provavelmente muito mais dominante do que sabemos. Atualmente, não há tratamentos para a doença, uma realidade que esperamos poder mudar nos anos à frente."

Bruce Willis nasceu na Alemanha, mas cresceu nos Estados Unidos. O astro estourou na televisão ao lado de Cybill Shepherd na série "A gata e o rato".

Em uma das pausas da série, ele foi convidado para atuar em "Duro de matar" (1988). Foi quando a carreira em Hollywood decolou. O filme de ação teve quatro continuações.

O ator também ficou famoso por filmes como "Pulp Fiction: Tempo de Violência" (1994), "Armageddon" (1998) e "O Sexto Sentido" (1999).

Bruce ganhou dois Emmys: um foi pela série "A gata e o rato", em 1987; e outro por uma participação em "Friends", em 2000.