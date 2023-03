Esposa de Bruce Willis nega que Demi Moore foi morar com ator após diagnóstico de demência

Emma Heming, esposa do ator Bruce Willis, desmentiu nesta quinta-feira (9) as notícias de que Demi Moore, ex-esposa do astro, estaria morando com o casal.

A suposta mudança de Demi, que tem três filhas com Bruce Willis, foi informada por uma fonte ao site americano Radar Online. O motivo seria ajudar Emma nos cuidados com Bruce, diagnosticado com demência frontotemporal.

Em seu perfil no Instagram, Emma compartilhou uma notícia sobre a suposta mudança e escreveu: "Vamos cortar isso pela raiz. Isso é tão idiota. Por favor, parem".

Demi Moore não se pronunciou sobre o assunto até o momento. Ela foi casada com Bruce de 1987 a 2000. Nove anos depois, o ator se casou com Emma, com quem tem duas filhas, de 10 e 8 anos.

Emma tem utilizado suas redes sociais para compartilhar informações sobre o cuidado de pessoas com demência frontotemporal. Na segunda-feira (6), ela publicou um vídeo pedindo que paparazzi parem de seguir e fotografar Bruce.

"Não espero que isso faça diferença porque entendo a cadeia alimentar aqui, mas a qualidade de vida do meu marido é de extrema importância para mim", disse.

Demência frontotemporal

O diagnóstico de Bruce Willis, de 67 anos, foi divulgado em fevereiro. Ele se aposentou em março de 2022, quando foi revelado que tinha afasia, um distúrbio de linguagem que afeta a capacidade de comunicação.

O quadro clínico do artista teve uma piora e foi detectada a demência frontotemporal. A família afirmou que, mesmo sendo doloroso, é um alívio finalmente ter um diagnóstico mais concreto.

A demência frontotemporal faz com que um ou dois lobos do cérebro se degenerem, afetando a personalidade, o comportamento, a linguagem e a memória.