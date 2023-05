Gil do Vigor dará aulas de Matemática no YouTube voltadas para o Enem

Os estudantes que farão o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano poderão contar com a ajuda de Gil do Vigor. A partir da próxima segunda-feira (5), o economista e ex-BBB ministrará aulas de matemáticas voltadas para o conteúdo da prova em um canal no YouTube. As informações são da Folha de São Paulo.

Com lançamento marcado para a data em que as inscrições do exame começam, a empreitada já tem nome: “Matemática do Vigor”. Nos vídeos, os estudantes deverão se aprofundar em assuntos da disciplina que tenham aparecido em questões do Enem ao longo das últimas cinco edições, como proporção e trigonometria.

Para que os interessados acompanhem as mais de 40 aulas, a formação ministrada pelo ex-BBB deverá distribuir apostilas virtuais gratuitas com 200 exercícios práticos em cada.

INICIATIVA

Doutorando na Universidade da Califórnia, Gil tem se dividido entre os Estados Unidos e o Brasil para filmar o projeto. “Nas gravações, tento passar conhecimento daquele meu jeito divertido”, contou, revelando como será a didática das aulas.

Nas redes sociais, o economista ainda afirmou estar “super emocionado” com a empreitada, reforçando que a formação está sendo preparada com “muito carinho”.

“A educação mudou minha vida. A universidade pública e a Lei de Cotas me transformaram. Sempre pensei em como poderia retribuir isso à sociedade, e o canal foi a forma que encontrei. O intuito é dar esperança e mostrar haver possibilidade de um futuro melhor para todos”, declarou.