Edital do Enem 2023 é divulgado; confira datas e regras desta edição

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) publicou, no Diário Oficial da União (DOU) de segunda-feira (8), o edital do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023. Com o documento, os interessados já podem conferir o cronograma e as regras desta edição.

O período de inscrições será de 5 a 16 de junho. Já as provas serão aplicadas em 5 e 12 de novembro.

> Acesse o edital completo do Enem 2023

O Inep divulgou os resultados dos pedidos de isenção da taxa de inscrição nessa segunda. O Instituto publicou um edital específico para tal e para as justificativas de ausência — quem era isento no Enem 2022 e não compareceu aos dois dias de prova precisava justificar a falta para participar da edição de 2023 gratuitamente.

Quem tiver a solicitação ou a justificativa indeferida poderá entrar com recurso até a próxima sexta-feira (12).

Cronograma

O período de inscrições acontece entre 5 e 16 de junho. A taxa de inscrição para realizar a prova é de R$ 85 e pode ser paga até 21 de junho.

As provas serão aplicadas em 5 e 12 de novembro. No dia das avaliações, a abertura dos portões acontecerá às 12h e a entrada será permitida até as 13h. A prova deve ter início às 13h30 e terminará em horários diferentes em cada dia de aplicação.

O gabarito será divulgado no dia 24 de novembro e os resultados no dia 16 de janeiro de 2024.

As notas do Enem são usadas para o ingresso de estudantes em universidades públicas e privadas, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Programa Universidade para Todos (Prouni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).